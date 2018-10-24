Иркутянин, скрутивший насильника, который надругался над двумя девочками: "Он почти не сопротивлялся, хватался за сердце"

СЕГОДНЯ 07:28 2018-10-24T07:45:42+03:00

Иркутянин, скрутивший насильника, который надругался над двумя девочками: "Он даже не сопротивлялся, хватался за сердце". Фото: соцсети

По словам Валерия Тарасова, мужчина твердил, что ничего не помнит [аудио]

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Рецидивиста, который напал на двух 12-летних девочек в поселке Хомутово, что под Иркутском, искали, как говорится, всем миром. Насильник хладнокровно напал на школьниц, которые возвращались с уроков домой 19 октября, и надругался над подростками на окраине села. Затем исчез в неизвестном направлении.

Везде распространили ориентировки злоумышленника, внешность которого подробно описали пострадавшие школьницы. Под подозрение сразу же попал ранее судимый 51-летний Сергей Шеремет. Его объявили в федеральный розыск. Сегодня, 24 октября, соцсети облетела новость - подозреваемый задержан! Скрутить мужчину удалось 29-летнему иркутянину Валерию Тарасовову и его коллеге. Это произошло в деревне Столбово недалеко от Иркутска. "КП" удалось связаться с героем, который рассказал, как все произошло.

- Мы работаем в доставке, развозим продукты по магазинам, в том числе и тем, что расположены в поселках под Иркутском, - рассказывает сибиряк. - Сегодня в 9.30 привезли товар в небольшой ларек, что в Столбово. Занесли ящики в магазин и сразу же заметили подозрительного покупателя, который просил у продавца сигареты. Грязный, весь в какой-то траве, озирается вокруг...

Внимательному Валерию сразу же бросились в глаза татуировки на руках мужчины. Сибиряк мгновенно вспомнил, что видел их недавно по местному телевидению в сюжете о том, что полиция разыскивает преступника.

- Помню, у меня сердце тогда дрогнуло - все-таки я сам воспитываю двоих детей, - продолжает Валерий. - Девочке моей всего шесть лет, мальчику - восемь. Конечно, такие новости у всех без исключения родителей вызывают шок.

Рецидивист мгновенно сообразил, что вошедший в ларек мужчина разглядывает его. Он бросился прочь, к соседнему лесу. Однако Валерию и его коллеге удалось догнать подозреваемого и скрутить его.

- Он почти не сопротивлялся, хватался за сердце, - продолжает Валерий. - Твердил, что это не он, что он ничего не помнит... Жаловался, что ему плохо.

Мужчины вызвали полицию, которые и отвезли задержанного в отделение. Сейчас устанавливают личность подозреваемого.