СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-29T06:58:52+03:00

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Павильон научно-производственного объединения «Иркутская форель» на выставке «Агропромышленная неделя», которая прошла с 23 по 26 октября в Сибэкспоцентре, вызвал живой интерес покупателей, и не случайно. Предприятие предлагает свежую рыбу, которую только-только выловили, и ни где-нибудь, а в Ангаре.

Процесс приготовление иркутской форели – настоящее искусство.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Форель с острова на Ангаре можно купить в Иркутске 00:00 00:00

Виктор Рахвалов, исполнительный директор ООО Научно-производственное объединение «Иркутская форель», рассказал, как в 2010 году на расположенном в акватории Ангары острове Бабр появилось форелевое хозяйство.

Виктор Рахвалов, исполнительный директор НПО «Иркутская форель»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня можно с уверенностью сказать о том, что местные условия для выращивания форели подошли. Более того, холодная и чистая вода Ангары благотворно сказывается на вкусовых качествах. Форель растет медленнее, чем в более теплых водоемах, но ее мясо не имеет привкуса речной рыбы.

Два года назад предприятие получило поддержку Министерства сельского хозяйства Иркутской области. У научно-производственного объединения появились деньги на развитие. В настоящее время общий объем рыбы в садках превышает 100 тонн. Хозяйство способно обеспечить ею всю Иркутскую область.

Сашими от шефаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы вкладываем средства в строительство инкубационных цехов, чтобы нарастить объем рыбы, который, безусловно, влияет на ценовую политику. Больше рыбы - ниже стоимость, - отметил Виктор Рахвалов.

Сейчас научно-производственное объединение запустило акцию «Четверг - рыбный день». В обозначенный день недели заказать и приобрести радужную форель на берегу можно по специальной цене - 400 рублей за кг.

Рыбу на острове Бабр желающие могут ловить и самостоятельно. Нужно только согласовать время визита. Гостей переправляют к месту рыбалки и отдыха на лодках. Некоторые пользуются личным водным транспортом.

Посетителям предоставляют мангал, ящик для копчения рыбы, дрова и щепу.

Кто-то готовит форель на решетке, кто-то предпочитает сварить уху.

Лучше один раз попробовать!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть такую рыбу можно и в сыром виде, сделав сагудай. Иркутскую форель кормят только специальными термически обработанными кормами, рыба регулярно проверяется специалистами Службы ветеринарии Иркутской области на наличие вредных веществ и чужеродных организмов.

Когда все блюда готовы, гости размещаются в уютных беседках, откуда открывается прекрасный вид на Ангару. Еще одно развлечение на острове - наблюдать за кроликами, которых здесь великое множество.

Кроме того, на территории хозяйства есть норки, хорек, лиса, еноты, куры-несушки.

На Бабр приезжают семьями, коллективами. Здесь отмечают дни рождения, проводят корпоративные мероприятия.

Сейчас на острове строят теплую юрту, а значит, и зимняя рыбалка скоро станет более комфортной и увлекательной.

ООО Научно-производственное объединение «Иркутская форель»

г. Иркутск, река Ангара, нижний бьеф плотины Иркутской ГЭС, остров Бабр.

Телефон: (3952) 70-70-76

E-mail: irkforel@mail.ru

http://irkforel.ru/

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