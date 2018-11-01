Истощенного льва спасли под Иркутском: хозяин выиграл хищника в карты и бросил голодать

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-01T13:43:13+03:00

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Если лев из комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» охранял тайник с сокровищами, закопанный под его клеткой, и каждый день получал за это свежее мясо, то его африканский собрат, которого нашли в поселке Смоленщина под Иркутском, лишь приглядывал за порядком небольшого частного подворья и питался совсем не рационом царя зверей. Экзотическое животное завел себе один из жителей поселка. Несколько месяцев он держал его в тесной клетке во дворе частного дома. Но 3 недели назад мужчина уехал на родину - то ли в Таджикистан, то ли в Узбекистан. Брать с собой клыкастого друга не решился, поэтому попросил приглядеть за хищником своего знакомого. Тот же узнал, что хозяин, скорее всего, больше не вернется, и потерялся.

- Произошло это дня два назад, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске сосед. - Все это время из-за забора до нас доносился страшный рев. То, что за забором в клетке живет лев, мы знали. Сжалились, решили накормить. Кстати, хозяин бы точно не вернулся, ведь на днях он позвонил мне и попросил помочь с продажей дома…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/675946" frameborder="0"></iframe> Истощенного льва спасли в Иркутске.

Поняв, что рассчитывать одиноко сидящему в заточении царю зверей не на кого, неравнодушные соседи решили вызвать специалистов питомника «К-9» - и этим самым спасли ему жизнь. Когда те увидели льва, то просто ужаснулись.

- Он был настолько истощен, что еле стоял, - рассказывает руководитель «К-9» Вячеслав Славин. - Голодал как минимум 4 дня. А до этого его вообще кормили неправильно: как собаке, давали кости и коровьи головы. Крупному льву в день необходимо как минимум 10 кг свежего мяса. Животному около года, но теперь оно вряд ли вырастет большим, так как болеет рахитом.

На днях в Иркутске уже должна установиться минусовая температура. Такой погоды да при слабом рационе лев бы точно не пережил. Но как гость из Африки оказался в морозной Сибири? По словам соседей, хозяин выиграл экзотическое животное… в карты. Кстати, купить льва сейчас не такая уж и проблема. Под Москвой есть сафари-парки, где их разводят и продают под заказ. Стоимость такой особи еще дешевле рыси - около 50 тыс. рублей.

- Скорее всего, хищник останется в питомнике, - говорит Вячеслав Славин. - По закону владелец может обратиться к нам в течение полугода. Если на связь не выйдет, животное станет нашей собственностью. Кстати, одна львица у нас уже живет, так что вместе им будет веселее. Как назовем, пока не придумали. Что интересно, хозяина, который его бросил, звали Шерзод, что в переводе означает «сын льва».

После приема у ветеринара африканскому пленнику прописали прием витаминов и полный покой. Однако главное для него сейчас - правильное питание. Хищника уже накормили его любимым лакомством - свежим мясом и поместили в теплый вольер, где он будет чувствовать себя, как в родной Африке.