2018-11-08T12:37:44+03:00
Общество

«Обмен женами» по-сибирски: как две семьи из Приангарья стали участниками популярного реалити – шоу

Скандалы, интриги, расследования, случившиеся в шоу «Обмен женами», одну из семей заставили развестись, вторую - сдружили
Валентина ГИЛЕВИЧ
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«Обмен женами» по-сибирски: как две семьи из Приангарья стали участниками популярного реалити – шоу. Фото: личная страница героя.«Обмен женами» по-сибирски: как две семьи из Приангарья стали участниками популярного реалити – шоу. Фото: личная страница героя.
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Каких только реалити – шоу нет на современном телевидении. И любовь строят, и песни поют и даже меняются женами. Так, две семьи из Приангарья стали участниками реалити «Обмен женами. Русский сезон». Суть его проста, но в то же время необыкновенна. Две совершенно разные семьи по своей воле меняются супругами на целую неделю. А потом обе пары встречаются все вместе и делятся впечатлениями и советами. Такой вот социальный эксперимент.

Во втором сезоне шоу участие приняли сразу две семьи из Иркутской области. Незадолго до этого обе пары оставили заявки на участие на официальном сайте программы. Съемки проходили в Иркутске и Братске летом этого года.

Развод и девичья фамилия

Первымых по телевизору показали иркутян. Для Романа и Натальи Холчевых этот проект стал отправной точкой к новой жизни. Не будем томить, скажем прямо: после проекта молодые люди решили развестись. Но как они к этому пришли? Наталья – бывшая воспитательница детского сада, сейчас домохозяйка. Роман – менеджер по продажам. На шоу они заявила, что устали бесконечно ссориться и хотели бы что-то изменить в жизни. Жена отправилась в Москву, а в доме Холчевых появилась другая женщина.

Семья из Иркутска. Фото: скриншот выпуска.

Семья из Иркутска. Фото: скриншот выпуска.

В столице Наталья обрела, казалось бы, то, чего и хотела – детей. Но московские ребятишки от души дали понервничать «новой маме». А дальше – больше. Она подралась с подругой москвички и даже отказалась ночевать в квартире.

Пока Наталья участвовала в разборках в Москве, Роман получил дозу нравоучений в Иркутске, можно сказать перезагрузился по полной программе.

В конце передачи обе семьи встретились. Разгорелись нешуточные страсти, с руганью, криками и взаимными обвинениями.

Прошло три месяца с момента съемки. Сейчас Роман и Наталья больше не живут вместе и подали документы на развод. Другие подробности о том, как складывается жизнь уже бывших влюбленных, нам неизвестны. Оба категорически отказываются давать комментарии.

«Это была просто сказка»

А вот семья из Братска оказалась общительнее. Корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске удалось пообщаться с участниками.

Как оказалось, заявку втайне от мужа отправила Анастасия. Супруги устали от постоянных ссор и недопонимания. А муж и вовсе грозил разводом, а ведь, у пары трое маленьких детей. Бытовуха буквально уничтожала семью. Настя решила – это шанс!

Мауреры в Москве. Фото: личная страница героя.

Мауреры в Москве. Фото: личная страница героя.

- Я выпытывала у режиссера до последнего, в какую семью попаду и куда поеду, - делится воспоминаниями Анастасия Маурер, – Но он отмалчивался, я узнала об этом только в машине во время съемок. Отправили меня в Зеленоград. Знакомство с новым «мужем» заставило меня по-другому посмотреть на своего родного Женьку. Он-то настоящий мужчина, а тот…не работает нигде и работать не хочет. Я как познакомилась с ним, так и заскучала по дому.

Съемки шли практически целый день. Телевизионщики проводили с нами круглые сутки. Ругаться не заставляли, какого-то особого сценария не было. Да он и не нужен, особенно мне - ведь я еще тот тиран, если что-то не нравится, то стесняться камер уж точно не стану.

А что же увидел муж Анастасии - Евгений? Может, чужая супруга его вдохновила? Тоже нет.

- Это был треш, - рассказывает Евгений Маурер. – Первый раз, когда я увидел Марианну, она выскочила навстречу с гитарой и в клоунском парике. Большой ребенок! Постоянно фотографировала все подряд, развела беспорядок в доме, ничего делать не хотела. А моя Настя совсем не такая!

Вот так появилась "жена" в Братске. Фото: скриншот выпуска.

Вот так появилась "жена" в Братске. Фото: скриншот выпуска.

Эксперимент, можно сказать, удался. Сейчас Евгений и Анастасия души друг в друге не чают. Оценили друг друга как следует и поняли, что от добра добра не ищут. Живут по-прежнему в Осиновке. Но уже без ссор…

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