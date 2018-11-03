СЕГОДНЯ 06:30 2018-11-03T06:36:36+03:00

Осенние каникулы 2018 в Иркутске: отдохнем с пользой для ума Фото: Евгения ГУСЕВА

Чем заняться в дни осенних школьных каникул 2018 в Иркутске: куда сходить, что посмотреть

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Идут осенние каникулы 2018 в Иркутске. За два месяца уроки, домашние задания, факультативы, учебники так вымотали ребят. Осталось сделать последний финишный рывок, подтянуть и справить все двойки и отправится на заслуженный отдых. О да… Сон до обеда, прогулки на улице, любимый компьютер — это, конечно, все очень заманчиво, но все-таки лучше не сидеть дома в четырех стенах, а посетить, к примеру, театр или выставку. Или побывать на многочисленных мероприятиях «Неформальных каникул», которые организуют в Иркутске. А может собраться всем классом и сходить в квест — комнату?

Золотая Лихорадка — это мощный тимбилдинг для ребят, объединение и сплочение школьных классов, которое навсегда оставит воспоминания о приключениях на Диком Западе XIX века!

Вас ждет: золотопромывочный комплекс, палаточный городок, металлоискатели, банк со станком для чеканки монет, драгоценные камни и золотые самородки приведут в восторг настоящих ценителей приключений! Шоу-программа «Покорители Дикого Запада» — уникальная возможность очутиться в Америке XIX века и стать настоящим старателем. В формате живого квеста ребята получат знания по истории, географии и основам экономики.

Квест-шоу «Золотая лихорадка» – запоминающееся развлечение, специальные программы для проведения дня рождения, выпускных вечеров (4-е и 9-е классы), выходов классом (1 — 11-е классы), празднования Нового года.

Квест-шоу проходит на стилизованной площадке более 400 кв.м. с уютной фуршетной зоной для чаепития.

Будем рады помочь вам в создании уникального праздника, который впечатлит, удивит, объединит и воодушевит ваш класс золотоискателей!