Разыскали подростков: за помощь полиции МВД наградило корреспондентов иркутской «Комсомолки»

Формировать активную гражданскую позицию в современном обществе без активного участия средств массовой информации невозможно. Но иркутские журналисты в своем сотрудничестве с полицией идут гораздо дальше, чем просто публикация материалов. Такая преамбула прозвучала на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, перед награждением корреспондентов «Комсомольской правды в Иркутске». Для нас это ценно, потому как мы, действительно, всегда на шаг впереди – что-то придумываем, стараемся интересно и с пользой подавать материалы для читателей.

Вот и в этом году мы, узнав о том, что сбежали из дома двое подростков – 15-летняя девушка и ее 17-летний приятель из одного из северных поселков Приангарья, не ограничились только обычным размещением ориентировок. Мы решили сами попробовать их найти. Корреспондент «КП» Дмитрий Нисифоров сделал практически невозможное – он через соцсети нашел беглецов, которые в это время водили за нос своих близких и волонтеров, распространяя ложную информацию о себе.

Так, мы придумали историю, что хотим помочь подросткам. Конечно, пришлось пойти на хитрость и сказать, что сами когда-то переживали подобное и прекрасно понимаем парочку влюбленных школьников. Дмитрий и фотокор Юлия Пыхалова встретили беглецов в Усолье-Сибирском и подвезли их в Иркутск, где нас вместе с подростками уже ждали сотрудники полиции.

- Благодаря слаженным действиях журналистов «Комсомольской правды» и полицейских удалось разыскать двух подростков, сбежавших из дома, и передать детей инспекторам по делам несовершеннолетних, - так посчитали в ГУ МВД России по Иркутской области и вручили «Комсомолке» общественную награду «За помощь полиции».

Кроме того, «Комсомольская правда» совместно с МВД России уже много лет проводит всероссийский конкурс «Народный участковый». Кстати, в этом году в нем участвует майор полиции из Ангарска Артур Саркисян, 10 ноября завершится голосование в конкурсе. Участковый в этом году входит в десятку лучших Анискиных страны. Это тоже сказывается на позитивном облике полиции.

Четверых героев, которые помогли задержать опасного преступника, наградили.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общественное признание и награду «За помощь полиции» получили на торжественном мероприятии в Иркутском музтеатре и четверо неравнодушных граждан, которые помогли несколько дней назад задержать преступника, который держал в страхе Иркутский район. Напомним, негодяй изнасиловал в Хомутово двух девочек. Его ориентировки опубликовали и показали все СМИ. И в итоге мужчину в магазине в деревне Столбова заметила продавец Ульяна Перевозчикова и попросила свою подругу проследить за подозрительным человеком. Рядом находились экспедиторы Константин Алекин и Валерий Тарасов, которые догнали преступника и передали его полицейским. Награда нашла своих героев! За бдительность, решительность и смелость — спасибо!

Кроме того, отметили в свой праздник в МВД и наших коллег-журналистов медиа-холдинга НТС и сайта Ирк.ру. И, конечно, начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук поздравил всех сотрудников внутренних дел и также поощрил наиболее отличившихся.

Начальник полиции Иркутской области Андрей Калищук отметил особо отличившихся сотрудников.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Огромные объем работы выполнили наши сотрудники в этом году, - отметил Калищук. -Десятки тысяч полицейских участвовали в обеспечении порядка на выборах президента РФ, на выборах в региональное ЗакСобрание, в городах, где проводился Чемпионат мира по футболу. Очень важно, что нам удалось сохранить положительную динамику по всем направлениям, снизилось количество преступлений.