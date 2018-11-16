Остаюсь в Иркутске зимовать: «Комсомолка» подарила певцу Шуре колбасу, в очереди за которой он отстоял

«Отшумели летние дожди», «Холодная луна», «Твори добро», - раздается из каждого отдела редакции «Комсомольской правды». Так иркутская редакция встречала мегазвезду лихих 90-х певца Шуру. За два неполных дня гастролей в Иркутске артист успел отстоять в очереди за колбасой в местном магазине, отыграть вечерний концерт, пробежаться по иркутскому рынку, набрав гостинцев для пол-Москвы, а еще и заглянуть в студию радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm).

Шура пришел к нам в хорошем настроении.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ой, какая у вас шикарная студия! - восхитился артист, сев в кресло и надев наушники. В этот момент помещение стало постепенно набиваться сотрудниками «Комсомолки». Кто-то из них в 90-х плясал под его хиты на дискотеках, а кто-то только родился. Но селфи хотят сделать все.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/678129" frameborder="0"></iframe> Певец Шура зажигает в студии радио "Комсомольская правда" Иркутск на 91,5 FM.Юлия ПЫХАЛОВА

– Да и город Иркутск очень приятный и жители здесь гостеприимные, - продолжил артист. - Сейчас покупал рыбу на рынке, так одна продавщица мне скидку сделала, а вторая подарила несколько пакетов под нее, набрали то мы на 25 тысяч рублей. Кстати, цену так сбрасывают только мне. Однажды ходил по рынку с одной известной певицей, так ее увидели и мигом цены поменяли. Накинули еще 2-3 тысячи. Со мной такого никогда не бывало.

Певец как всегда эмоционален.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тут же выясняем, что в очереди за иркутской колбасой Шура отстоял, но деликатес то так и не купил. Видео в его Instagram, как популярный артист стоит в очереди в местный магазин, набрало больше 40 тысяч просмотров! Кстати, никто из иркутян в нем популярного певца не узнал.

- Нет, мы без сибирских натуральных вкусностей звезду не оставим, - подумали мы в редакции. И вот певец получает от нас в подарок корзинку из нескольких палок свежайшей колбасы и огромный кусок дальневосточного лосося от Шелеховского рыбзавода.

Шура получает свежайшую колбасу от редактора иркутского филиала "Комсомольской правды" Натальи Лыткиной.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Теперь все, что я купил, раздарю своим иркутским друзьям, а подарок от «Комсомолки» обязательно увезу с собой в Москву, буду по утрам с яичницей кушать, - говорит Шура. – Подарки я всегда забираю, недавно вот тащил с гастролей свой портрет 5 на 5 метров. Причем краска на нем еще не высохла. Ну как оставишь - презент поклонников. Единственное, мягкие игрушки всегда отдаю в детские дома.

А вот еще один наш подарок - вкуснейшая сибирская рыбка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всегда быть в отличном настроении, обладающему, наверное, лучшим чувством юмора на нашей эстраде Шуре, по его словам, помогают его поклонники. Они до сих пор заполняют зал битком на его концертах. Певец признается, что благодаря публике, даже не знает что такое депрессия.

Полная аудиозапись интервью Шуры на радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

- В Иркутске все прошло душевненько, - улыбается Шура. – Пришли все мои бабулечки-поклонницы, еще писали мне заранее: «Саша, подойди, распишись, сфотайся». Я, конечно, не отказал никому. Кстати, я же такой же сибиряк (певец родился в Новосибирске – прим. Ред.), как вы. А мы очень отличаемся от москвичей. Иркутяне и вовсе уникальные люди. У меня есть друг Генка, он ваш земляк. Так это очень добрый, человечный мужик, как и все сибиряки.

После этого артист затягивает один из своих хитов, заменяя там одну фразу: «…но не стала осень зиму жда-а-ть, остаюсь в Иркутске зимов-а-а-ть!».

Своим настроением и песнями певец зажег нашу ведущую Евгению Дмитриеву.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что касается времени, которое прославило Шуру на всю страну, то 90-е он до сих пор любит те годы и вспоминает их с улыбкой. По его словам современная молодежь стала более черствой, а люди, жившие во время дефицита более простые и юморные. Певец до сих пор помнит, как его бабушка стояла в очереди за эмалированными тазами или как выдавали зарплату люстрами, которые затем меняли на ведро картошки.

- Сейчас уже так не шутят, как это умеем делать мы, - продолжает Шура. – Ко мне подходят Бурановские бабушки и говорят: «Саша, да мы выросли на твоих песнях». Вот такой у нас отличный юморок.

Шура: "У вас отличная студия!"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а многочисленные смешные ролики, которые Шура выкладывает в своем инстаграме, он, признается, даже не продумывает. Ограничиваться одними походами за колбасой в Иркутске Шура не стал, успел прогуляться по 130-му кварталу. Восхитился его архитектурой, но удивился, почему в городе мало новостроек. И конечно, певец отметил, что нашему городу необходим современный концертный зал.

- Чем запомнится Иркутск? Едва ли не единственный город, вылетая из которого, в самолете очень вкусно пахнет рыбой, - смеется Шура. - Пытался найти у вас омуль, а его продажа, оказывается, под запретом. Продавцы говорят, что теперь это уголовка. Если уж я не нашел, то значит иркутские службы, отвечающие за это, работают хорошо.

Шура: "Подарки от "Комсомолки" обязательно заберу в Москву.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, как родился один из хитов певца «Холодная луна», почему Шура мечтает открыть магазин по производству детской одежды, о своих новых песнях и концертах, а также как вы узнаете, прослушав полную версию радиоэфира на сайте irk.kp.ru или посмотрев видеоверсию на нашей страничке в «ВКонтакте».

Шура: "Приходите на мои концерты!"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У Шуры нет ни капли звездности, придя в студию, он поднял настроение всем.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Никто из сотрудниц "Комсомолки" не остался без селфи со звездой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА