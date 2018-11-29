В Иркутской области мать потеряла троих детей на пожаре, уйдя на работу в ночь

Жители небольшого села Худоеланского Нижнеудинского района не могут без слез вспоминать о трагедии, которая произошла в ночь на 29 ноября. На пожаре в одном из домов заживо сгорели трое детей. Самому старшему было всего 3 года. Совсем малыши…

Еще более шокирующей эта новость стала, когда выяснилось, что перед смертью детям некому было прийти на помощь. Ребятишки крепко спали, когда пламя охватило дом. А где были их родители?

- Мать в ту ночь была на работе, - рассказала "Комсомольской правде" в Иркутске глава сельского поселения Ирина Ботвенко. - Женщина совсем недавно устроилась барменом в кафе. Надо было как-то зарабатывать на жизнь, кормить своих детей.

Малышей 24-летняя сельчанка воспитывала одна. Ее гражданского мужа и отца детей, представителя одной из республик ближнего зарубежья, депортировали из страны. В ту ночь с детьми должна была остаться бабушка, но по каким-то причинам ее не оказалось. Вместо нее за ребятишками присматривала соседка. Она рассказала, что заходила в 2 ночи. Ребятишки спали, печка еще топилась. А под утро женщина увидела дым, бросилась на помощь, но было уже поздно.

Спасатели нашли тела двух старших детей под кроватью. Видимо, проснувшись от дыма, они пытались спастись.

Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Произошел пожар из-за печки или из-за электрики? А может быть, дети сами проснулись и стали играть со спичками? Ответы на эти вопросы сейчас ищут дознаватели МЧС и следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Кроме того, серьезная проверка ждет должностных лиц, которые обязаны были следить за семьей, где мать-одиночка без постоянного места работы воспитывает троих детей. Собрал после трагедии экстренное совещание Комитета по чрезвычайным ситуациям и председатель правительства Приангарья Руслан Болотов.

Пока ясно одно: малыши погибли от отравления угарным газом. Что касается матери погибших детей, то ранее никаких жалоб от соседей на нее не поступало, сама она постоянно где-то подрабатывала.

- Они состояли у нас на контроле из-за того, что испытывали финансовые трудности, - продолжает Ирина Ботвенко. - Мы им помогали. Например, недавно отремонтировали печь в доме.

И еще немного о страшной статистике, которую приводят в МЧС. С начала этого года на пожарах в Иркутской области уже погибли 24 ребенка, еще 35 получили серьезные травмы.