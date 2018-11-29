СК возбудил уголовное дело о гибели трех детей на пожаре в Иркутской области
Следователи начали расследование трагедии в селе Худоеланское Нижнеудинского района. Пожар в частном доме произошел утром 29 ноября. Погибли трое детей.
Еще до приезда пожарных соседка неблагополучной семьи попыталась спасти детей из задымленного здания, однако было уже слишком поздно. Трое малышей 4,3 и 2 лет погибли, надышавшись угарным газом.
- Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Причины пожара выясняются.
Сыщики устанавливают детали случившегося, в том числе, почему маленькие дети остались дома одни.
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