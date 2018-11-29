2018-11-29T09:28:07+03:00
Общество

СК возбудил уголовное дело о гибели трех детей на пожаре в Иркутской области

Сыщики выясняют почему маленькие дети остались без присмотра
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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СК возбудил уголовное дело о гибели трех детей на пожаре в Иркутской области. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.СК возбудил уголовное дело о гибели трех детей на пожаре в Иркутской области. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Следователи начали расследование трагедии в селе Худоеланское Нижнеудинского района. Пожар в частном доме произошел утром 29 ноября. Погибли трое детей.

Еще до приезда пожарных соседка неблагополучной семьи попыталась спасти детей из задымленного здания, однако было уже слишком поздно. Трое малышей 4,3 и 2 лет погибли, надышавшись угарным газом.

- Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Причины пожара выясняются.

Сыщики устанавливают детали случившегося, в том числе, почему маленькие дети остались дома одни.

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