2018-12-12T07:02:20+03:00
Авто

ДТП в Бурятии: пьяный водитель скорой помощи протаранил «Тойоту»

Пострадал сам нарушитель и пассажир неотложки [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Бурятии: пьяный водитель скорой помощи протаранил «Тойоту». Фото: группа "ДТП 03" В Контакте.ДТП в Бурятии: пьяный водитель скорой помощи протаранил «Тойоту». Фото: группа "ДТП 03" В Контакте.
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В пригороде Улан-Удэ вечером, 11 декабря в крупное ДТП попала машина скорой помощи. В районе села Сотниково, 43-летний водитель УАЗа с красным крестом, не справился с управлением на трассе Р-258 «Байкал», выехал на встречную полосу и протаранил припаркованную на обочине «Тойоту Виш», в которой находился 60-летний водитель. По предварительной информации хозяин легковушки не пострадал. Правда, из-за повреждений своего авто, выбираться из салона ему пришлось через заднее стекло.

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, водитель неотложки был пьян. Это выяснилось после проведенного медосвидетельствования. Прибор показал в его крови 0.74 мг/л алкоголя. Его, как и пассажира скорой помощи, который также был пьян, с травмами отправили в больницу.

Тойота, которую протаранила неотложка. Фото: группа "ДТП 03"

Тойота, которую протаранила неотложка. Фото: группа "ДТП 03"

Сейчас во всех обстоятельствах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Напомним, вечером, 10 декабря в Бурятии произошло еще одно крупное ДТП. На 53 километре трассы «Култук-Монды» в селе Торы Тункинского района, 59-летний водитель седана «Тойота Премио» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в «Тойоту Камри». Удар был такой силы, что «Камри» улетела в кювет, а от «Премио» осталась груда металла. В этом страшном столкновении погибли пять человек.

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