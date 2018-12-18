Иркутянин лишился пальцев ноги, получив ожог в фитобочке

Более 5 лет иркутянин Николай Костяной восстанавливается от тяжелой травмы спины. Инвалидом 1-й группы парня сделало падение с высоты, ему тогда было всего 20 лет. С тех пор из-за отказа обеих ног он передвигается только с помощью ходунков. Процесс выздоровления, сказали врачи, будет очень сложным и долгим. Однако шансы на восстановлении все-таки давали, а для этого Николай должен был много трудиться: заниматься лечебной физкультурой, посещать бассейн, проходить курсы массажа.

Прошлым летом у мужчины участились боли в спине, и ему, как это обычно бывает, знакомые посоветовали «чудо-массажиста». Сибиряк записался на прием. Особый бонус - выезжать из родного поселка Хомутово Николаю даже не пришлось. Народный целитель принимал на соседней улице - что называется, на дому.

- Он осмотрел меня и сказал: «Перед массажем я бы посоветовал пройти мою оздоровительную фитобочку», - вспоминает Николай Костяной в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» в Иркутске. - Я сначала сомневался, думал отказаться, но он уговорил: мол, это же как в баню сходить - какие могут быть противопоказания? В общем, залез я в эту фитобочку, он поддал пару в 75 градусов и куда-то ушел.

Внутри «капсулы» Николай, как и сказал доктор, просидел 18 минут. Никакого дискомфорта, даже малейшего жжения во время процедуры не чувствовал. А когда вылез, ужаснулся: cтопа на правой ноге была такой белой, будто ее выбелили известкой. Горе-врач тоже несколько удивился увиденной картине. О массаже уже речи не шло. Целитель намазал ступню какой-то мазью, забинтовал и отправил Николая домой.

- Когда дома снял бинты, чуть не упал в обморок, - продолжает Николай. - Ступня в буквальном смысле сварилась: на пальцах слезли ногти, кожа отошла. Я позвонил сестре и попроси как можно скорее увезти меня в больницу.

Доктора после осмотра вынесли вердикт: сильнейший термический ожог, возможна ампутация правой ступни. Осматривал пострадавшего и главврач, который лишь подтвердил диагноз своих коллег.

- Через неделю мне полностью отрезали три пальца, еще два - наполовину, - говорит Николай. - В больнице пролежал месяц, но вскоре после выписки вновь пришлось возвращаться - из-за плохой чувствительности раны не заживали. Понадобилось делать пластическую операцию, пересаживать кожу. Врачи подтвердили, что пальцев Николай лишился из-за ожога в фитобочке, но массажист даже не позвонил, чтобы поинтересоваться здоровьем пациента. Сразу заявил: «Виновным себя не считаю».

Николай стал писать жалобы в прокуратуру, в минздрав, но ему посоветовали нанять адвоката и подать иск в суд. Чтобы доказать, что это был термический ожог, иркутянину пришлось пройти несколько экспертиз. За свои физические мучения пострадавший вместе с юристом подал иск на 3 млн рублей. Больше года борьбы, и наконец служители Фемиды встали на сторону Николая. Массажиста обязали выплатить клиенту 200 тыс. рублей в качестве морального ущерба. Но ответчик платить не намерен и уже подал апелляцию. Кстати, свою врачебную деятельность он продолжает до сих пор.

- На суде он тряс дипломом об окончании курсов по технике массажа, а также документами о том, что работал ранее по этой специальности, - говорит адвокат Николая Костяного Мария Белова. - Настоящие они или нет, неизвестно. Кстати, для того чтобы делать массаж, специальная лицензия не нужна.

А вот откуда фитобочка? Самодельная ли она? Об этом история умалчивает.

Обожженная ступня у Николая Костяного заживает до сих пор. Несмотря на постоянные перевязки, парень все равно надеется на то, что когда-нибудь сможет передвигаться без ходунков и костылей.