2018-12-18T13:57:35+03:00
Происшествия

Подросток погиб, упав с недостроенного дома в Иркутске

Трагедия произошла на бульваре Рябикова
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Подросток погиб, упав с недостроенного дома в Иркутске. Фото: соцстети, группа "Инцидент Иркутск".Подросток погиб, упав с недостроенного дома в Иркутске. Фото: соцстети, группа "Инцидент Иркутск".
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Тело подростка обнаружили днем, 18 декабря около подъезда недостроенного дома на бульваре Рябикова в Иркутске. Видео с места событий в соцсетях опубликовали местные жители. По предварительной версии, парень сорвался с высоты. Правда, упал он с балкона или с крыши, пока неизвестно.

- По факту трагедии проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Пока следователи выясняют обстоятельства гибели подростка, знакомые погибшего парня в соцсетях сообщают, что незадолго до случившегося видели его на занятиях. Куда он ушел с последней пары, никто не знает.

Что касается дома, около которого произошла трагедия, то его стройка была заморожена еще в 2009 году. Из четырех блок-секций одна так и осталась только на бумаге, вторая стоит и по сей день, но без крыши, еще две - в виде коробок, с кровлей и окнами. Год назад «Комсомолка» писала, как 5 лет дольщики надеялись и ждали, что вот-вот стройка разморозится и сами взялись достраивать дом.

Кстати, местные жители в тех же соцсетях сообщают, что регулярно видят, как по недостроенному дому гуляют несовершеннолетние.

- Там каждый день гуляют дети разных возрастов, - пишет Устина Николаева. - Эта часть дома не охраняется, не огорожена, зайти туда может каждый. Из окна часто наблюдаем, как там бродят дети и выходят на балконы.

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