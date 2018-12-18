Подросток погиб, упав с недостроенного дома в Иркутске

Тело подростка обнаружили днем, 18 декабря около подъезда недостроенного дома на бульваре Рябикова в Иркутске. Видео с места событий в соцсетях опубликовали местные жители. По предварительной версии, парень сорвался с высоты. Правда, упал он с балкона или с крыши, пока неизвестно.

- По факту трагедии проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Пока следователи выясняют обстоятельства гибели подростка, знакомые погибшего парня в соцсетях сообщают, что незадолго до случившегося видели его на занятиях. Куда он ушел с последней пары, никто не знает.

Что касается дома, около которого произошла трагедия, то его стройка была заморожена еще в 2009 году. Из четырех блок-секций одна так и осталась только на бумаге, вторая стоит и по сей день, но без крыши, еще две - в виде коробок, с кровлей и окнами. Год назад «Комсомолка» писала, как 5 лет дольщики надеялись и ждали, что вот-вот стройка разморозится и сами взялись достраивать дом.

Кстати, местные жители в тех же соцсетях сообщают, что регулярно видят, как по недостроенному дому гуляют несовершеннолетние.

- Там каждый день гуляют дети разных возрастов, - пишет Устина Николаева. - Эта часть дома не охраняется, не огорожена, зайти туда может каждый. Из окна часто наблюдаем, как там бродят дети и выходят на балконы.