Катангский район: только позитивные новости

Летом этого года исполнилось 50 лет с того момента, как в райцентре Катангского района селе Ербогачен приземлился первый самолет – Ил-14. С этого момента в самый отдаленный уголок Иркутской области начали регулярно летать пассажирские авиарейсы по маршруту Иркутск - Киренск - Ербогачен - Киренск - Иркутск.

Катангский район - единственная территория Приангарья, относящаяся к Крайнему Северу. Он занимает шестую часть Иркутской области, а численность населения составляет всего чуть более 3 тыс. человек. Между тем сегодня этот край нельзя назвать отрезанным от мира. Здесь строятся и реконструируются социальные объекты, успешно развиваются сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта. И в этом, безусловно, заслуга главы муниципального образования, который уделяет данным вопросам самое пристальное внимание.

Как рассказал мэр Катангского района Сергей Чонский, в этом году в селе Подволошино был завершен капитальный ремонт детского сада. Также в Ербогачене заканчивается строительство здания районного архива, а в селе Преображенка - фельдшерско-акушерского пункта. Идет работа по возведению Дома культуры в Преображенке.

В июне 2018 года за счет средств ВЧНГ на территориях школ Ербогачена, Непы, Преображенки и Подволошино установили площадки для сдачи норм ГТО.

Сергей Чонский также напомнил, что в 2017 году были получены результаты инженерных изысканий, необходимых для строительства в Ербогачене физкультурно-оздоровительного комплекса; разрабатывалась проектно-сметная документация. Кроме того, была проведена подготовительная работа для изготовления ПСД по техническому перевооружению центральной котельной и возведения пристроя к начальной школе Ербогачена. Велась и разработка проектно-сметной документации для строительства в райцентре стационара.

Районный краеведческий музей имени Шишкова

В сентябре этого года районный краеведческий музей имени Шишкова отметил 45 лет со дня открытия. В рамках празднования прошли различные мероприятия, приуроченные к этой дате. Ранее за счет средств ИНК в музее провели капитальный ремонт.

А в конце октября в Ербогачене произошло событие, которое тоже с легкостью попадает в разряд позитивных новостей: общественная комиссия оценила и приняла первый этап работ по возведению спортивно-развлекательной площадки на перекрестке улиц Лесная и Ленина. Здесь, в прекрасном месте напротив сосновой лесопосадки, что протянулась вдоль улицы Ленина, расположилась современная территория спортивного, а в будущем и детского отдыха. Строительство столь масштабной зоны активных развлечений на открытом воздухе - первый опыт как для райцентра, так и для всей Катанги.

Ноябрь 2018 года в районе стал урожайным на победы творческих коллективов. Народный хореографический ансамбль «Калейдоскоп» получил звание лауреата I степени на 2-м международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Сердце Сибири».

Также хореографический ансамбль «Дылачакан» занял 2-е место на VIII Межрегиональном фестивале-конкурсе эвенкийской культуры, который прошел в Бурятии. В конкурсе юных вокалистов победу одержала Яна Колесникова, 3-е место жюри присудило Полине Бояршиной. Поездки ансамблей в другие регионы стали возможны благодаря материальной поддержке Иркутской нефтяной компании.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что учителя школы Ербогачена - одни из самых активных участников различных творческих конкурсов и мероприятий. В этом году к всероссийскому конкурсу, посвященному пробной переписи населения, они подготовили частушки, сняли видеоклип и получили заслуженное 1-е место.

Выступление творческого коллектива «Калейдоскоп».

КСТАТИ

Работу муниципальных служащих оценивает население

Организация работы с обращениями граждан в администрации Катангского района по-прежнему рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности. Для общения используется, в том числе, электронная почта, так как почтовое сообщение между селами - явление довольно редкое: два раза в месяц. Все чаще в обращениях граждан звучат предложения в виде рекомендаций органам власти.

- Такие письма имеют большую ценность, поскольку напрямую влияют на корректировку планов социально-экономического развития района и принятых программ, - подчеркнул Сергей Чонский. - Об укреплении делового сотрудничества власти и населения говорит и тот факт, что в адрес администрации постоянно поступают слова благодарности. Население контролирует и оценивает деятельность муниципальных служащих. И это очень важно, так как способствует повышению их ответственности за результат работы с людьми.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители Катангского района и всей Иркутской области!

Поздравляем вас с одним из самых добрых и светлых праздников - Новым годом! Все мы связываем с этим праздником надежды на будущее.

Для большинства жителей нашего района это надежды на обеспеченную, комфортную и достойную жизнь. Уходящий год показал, что наша территория развивается, появляются новые социальные объекты. А все вместе мы делаем все возможное, чтобы в селах стало светлее и уютнее. Мы искренне благодарны всем, кто трудится на благо нашего района, проявляет инициативу, не остается равнодушным к судьбе территории.

Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях царят мир и благополучие, и пусть в следующем году всем сопутствует удача. Счастья, здоровья, любви и взаимопонимания в Новом году!

Сергей Чонский, мэр Катангского района.