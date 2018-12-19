2018-12-19T08:33:52+03:00
Общество

Дело об отравлении "Боярышником": к трем годам лишения свободы приговорили еще двух продавцов зелья

Им вынесли приговор в Свердловском районном суде
Ольга БУЕВА
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Дело об отравлении "Боярышником": к трем годам лишения свободы приговорили еще двух продавцов зельяДело об отравлении "Боярышником": к трем годам лишения свободы приговорили еще двух продавцов зельяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Итак, продолжают наказывать тех, кто причастен к страшной трагедии. В Иркутске в 2016-ом году от суррогата под названием "Боярышник" погибли десятки человек. Причастных также - десятки.

- В Свердловском районном суде вынесли приговор еще двум продавцам, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Иркутской области. - Выяснилось, что подсудимые с ноября 2016 года по январь 2017 года производили, хранили, перевозили, а также сбывали спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья, в том числе «Боярышник».

Суд признал обоих фигурантов уголовного дела виновными. Одному из них назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, другому – два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, "Комсомольская правда" в Иркутске сообщала, что почти год назад в больницы города стали поступать горожане со схожими симптомами тяжелого отравления. Большинство из пострадавших накануне употребили концентрат для ванн «Боярышник», в котором, как оказалось, вместо этилового спирта, содержался яд – метанол.

58 погибших, 38 человек в больницах, в основном в тяжелом состоянии. Это шокирующая статистика ЧП, произошедшего в Иркутске. Люди отравились суррогатным алкоголем, реанимации оказались пенсионеры, воспитательница детского сада, медсестра, многодетная мать…

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