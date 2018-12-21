2018-12-21T16:24:33+03:00
Общество

Самый тяжелый сумоист мира из Бурятии: 10 дней я пью только воду и чувствую себя отлично

Анатолий Михаханов весом 280 кг проходит курс голодания в клинике на Байкале
Яна ЛИСИНА
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Анатолий прожил в Японии 18 лет.Анатолий прожил в Японии 18 лет.
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- Температура тела 36,4, давление в норме, чувствую себя прекрасно, - делится результатами первых десяти дней диеты Анатолий Михаханов из Бурятии. Самый тяжелый сумоист мира, первый профессиональный спортсмен из России сейчас проходит курс лечебного голодания в центре восточной медицины в селе Горячинск на берегу Байкала.

- В пик своей формы, в 2017 году, в Японии я весил 292 кг – это максимальная отметка, - продолжает Анатолий. – Я осознанно пошел на прибавку веса и в результате специального режима питания и тренировок вошел в историю сумо как самый крупный борец. Сейчас смотрю на старые фото и недоумеваю, как мог быть таким пухлым. Костюм, кстати, в котором выступал в то время, теперь велик - словно в плащ-палатку обернулся, можно утонуть.

Когда Анатолий в первый раз переступил порог клиники, весы показывали 280 кг, а уже на седьмой день голодания - 267 кг! Тринадцати килограммов как не бывало.

- Таблетки не признаю, - замечает борец. – Доверился природе, поэтому и выбрал метод похудения голоданием. Хотя моя цель не сбросить вес, а перезагрузиться. Раньше я жил одной жизнью, где все было подчинено спорту, а сейчас другой. Значит, и организм должен обновиться.

Бурятский богатырь

Но даже если вы встретите на улице нынешнего, чуть похудевшего Анатолия, обязательно оглянетесь хотя бы раз. Он человек-скала: рост 193 см и вес все еще солидный. Оказывается, еще в школе он удивлял окружающих своими габаритами. В первом классе, например, маленький Илья Муромец из небольшого поселка Заиграево весил уже… 100 кг! Сидел на последних партах, чтобы не загораживать сверстникам доску. Толик занимал сразу два места, а не одно. Вот и ответ на вопрос, почему родители отдали мальчугана в вольную борьбу. И фортуна улыбнулась: силача заметили тренеры, представили его коллегам из Японии. Те разглядели в Анатолии будущую звезду сумо и начали готовить к состязаниям и турнирам.

- Япония для меня – вторая родина, - делится Михаханов. – Люблю эту страну, восхищаюсь ее культурой, традициями. Японским владею так же свободно, как и русским.

Анатолий Михаханов провел в Стране восходящего солнца 18 лет. Но жил, как и любой суматори, весьма скромно - в специальном центре вместе с другими борцами. График был жесткий: тренировки несколько раз вдень, сражения на дохё (спортивный ковер) с соперниками, а главное, соблюдение Кодекса самурая. Сибиряку там дали имя Орара Сатоси, что в переводе означает «северное сияние».

В пик своей формы он весил 192 кг.

В пик своей формы он весил 192 кг.

Сегодня Анатолию 35 лет. Пару месяцев назад он завершил спортивное восхождение. Сумоситы, кстати, объявляют об этом не на пресс-конференциях во всеуслышание, у них есть свой способ – обрезать косичку магэ. Михаханов вернулся на малую родину в Улан-Удэ и начал новую жизнь. Первый шаг - похудение.

Даже среди сумоистов Анатолий выделяется. Он еще и ростом велик - 193 см!

Даже среди сумоистов Анатолий выделяется. Он еще и ростом велик - 193 см!

Максимум 200 кг

Думаете, что сумоисты, да еще с таким весом, как Анатолий, едят ведрами? Как бы не так.

- В Японии я питался дважды в день, в рационе в основном роллы, морепродукты, рис, овощи, - говорит спортсмен. - В Бурятии перешел на трехразовый режим и блюда, конечно, совсем другие. Например, мамины буузы. Обожаю их!

Правда, о них Анатолию пришлось все-таки забыть после обращения в центр восточной медицины.

- Десять дней я пью только воду, обязательно теплую, она улучшает метаболизм, - раскрывает технологию экпресс-похудения борец. – Все спрашивают, как держусь и не срываюсь? Врач научил специальной технике – духовной практике. Не могу раскрыть секрет, что за метод, но мысли о еде не возникает. Помогают также баня, иглоукалывание и массаж. Хотя, конечно, временами бывает сложно. На третий день голодания почувствовал себя некомфортно, настроение на нуле, еле дополз до кровати. Зато на четвертый проснулся бодрым и полным сил. Врач говорит, что это нормально. Существует несколько стадий голодания, каждую из которых нужно преодолеть.

Поддержка? И она есть. Добрый богатырь каждый день делится своими новостями в «Инстаграме». Подписчиков у Михаханова целая армия из десятков тысяч пользователей интернета.

- Еще Байкал заряжает на свершения, это же сумасшедшая энергетика, свежий, прохладный воздух, который помогает разгрузить голову, наполнить легкие воздухом, - отмечает сибиряк. – Даже если проснулся и чувствуешь полный упадок сил, ничего не хочется, но ноги сами несут на берег озера.

Спортсмен любит русскую баню.

Спортсмен любит русскую баню.

На достигнутом результате Анатолий останавливаться не собирается. После курса голодания он вернется в Улан-Удэ и запишется в фитнес-клуб. Наращивание мышечной массы – следующий этап. Хотя дело не только в слове «надо», Анатолий все-таки отдал большую часть жизни сумо и тренировкам, а бывших спортсменов, как известно, не бывает.

- У меня мощные мышцы, тяжелые кости и высокий рост, поэтому моя цель похудеть до 200 - 220 кг, - говорит он. – Больше скинуть все равно не получится, предел.

А что в планах? Анатолий знает, чем будет заниматься в дальнейшем, но пока держит в секрете.

- Это будет дело, связанное с Японией, - говорит он. – Все-таки я там прожил не один год и являюсь первым профессиональным борцом из России, который покорил Страну восходящего солнца.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей СЕРГЕЕВ, врач госучреждения "Центр восточной медицины":

Голодать нужно с умом!

- У Анатолия сильный мышечный корсет, благодаря чему у него отменное здоровье, поэтому метод разгрузочно-диетической терапии поможет плавно перейти из сурового спорта в обычную жизнь. И это, в первую очередь, полезно не для похудения, а для перезагрузки, вплоть до смены мировоззрения.

Голодание известно уже несколько тысячелетий как неспецифический способ излечения многих заболеваний - кожных и суставных, гипертонической болезни, бронхиальной астмы, аллергии. Это недуги пресыщения, требуется очищение на клеточном уровне. Это подтвердил нобелевский лауреат 2016 года из Японии Есинори Осуми, который доказал процесс аутофагии – «самопоедания». Клетки при голодании сами способны обновляться и очищаться.

Многие удивляются, как можно 10 дней только пить воду? И на это есть много приемов. Например, буддийские монахи давно знают, что если прижать язык к верхнему небу и сфокусироваться на этом процессе, как они говорят, созерцать мили, это облегчит приступ голода или жажды. Неплохо, когда все это подкрепляется дополнительными процедурами, например тибетской гормональной гимнастикой. Есть и противопоказания – недовес, гипертиреоз, туберкулез, онкология. То есть начинать голодание самостоятельно нельзя ни в коем случае! Только после диагностики и только под пристальным вниманием врачей.

Пару месяцев назад он вернулся из Японии и начал... худеть.

Пару месяцев назад он вернулся из Японии и начал... худеть.

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