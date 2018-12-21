Самый тяжелый сумоист мира из Бурятии: 10 дней я пью только воду и чувствую себя отлично

- Температура тела 36,4, давление в норме, чувствую себя прекрасно, - делится результатами первых десяти дней диеты Анатолий Михаханов из Бурятии. Самый тяжелый сумоист мира, первый профессиональный спортсмен из России сейчас проходит курс лечебного голодания в центре восточной медицины в селе Горячинск на берегу Байкала.

- В пик своей формы, в 2017 году, в Японии я весил 292 кг – это максимальная отметка, - продолжает Анатолий. – Я осознанно пошел на прибавку веса и в результате специального режима питания и тренировок вошел в историю сумо как самый крупный борец. Сейчас смотрю на старые фото и недоумеваю, как мог быть таким пухлым. Костюм, кстати, в котором выступал в то время, теперь велик - словно в плащ-палатку обернулся, можно утонуть.

Когда Анатолий в первый раз переступил порог клиники, весы показывали 280 кг, а уже на седьмой день голодания - 267 кг! Тринадцати килограммов как не бывало.

- Таблетки не признаю, - замечает борец. – Доверился природе, поэтому и выбрал метод похудения голоданием. Хотя моя цель не сбросить вес, а перезагрузиться. Раньше я жил одной жизнью, где все было подчинено спорту, а сейчас другой. Значит, и организм должен обновиться.

Бурятский богатырь

Но даже если вы встретите на улице нынешнего, чуть похудевшего Анатолия, обязательно оглянетесь хотя бы раз. Он человек-скала: рост 193 см и вес все еще солидный. Оказывается, еще в школе он удивлял окружающих своими габаритами. В первом классе, например, маленький Илья Муромец из небольшого поселка Заиграево весил уже… 100 кг! Сидел на последних партах, чтобы не загораживать сверстникам доску. Толик занимал сразу два места, а не одно. Вот и ответ на вопрос, почему родители отдали мальчугана в вольную борьбу. И фортуна улыбнулась: силача заметили тренеры, представили его коллегам из Японии. Те разглядели в Анатолии будущую звезду сумо и начали готовить к состязаниям и турнирам.

- Япония для меня – вторая родина, - делится Михаханов. – Люблю эту страну, восхищаюсь ее культурой, традициями. Японским владею так же свободно, как и русским.

Анатолий Михаханов провел в Стране восходящего солнца 18 лет. Но жил, как и любой суматори, весьма скромно - в специальном центре вместе с другими борцами. График был жесткий: тренировки несколько раз вдень, сражения на дохё (спортивный ковер) с соперниками, а главное, соблюдение Кодекса самурая. Сибиряку там дали имя Орара Сатоси, что в переводе означает «северное сияние».

В пик своей формы он весил 192 кг.

Сегодня Анатолию 35 лет. Пару месяцев назад он завершил спортивное восхождение. Сумоситы, кстати, объявляют об этом не на пресс-конференциях во всеуслышание, у них есть свой способ – обрезать косичку магэ. Михаханов вернулся на малую родину в Улан-Удэ и начал новую жизнь. Первый шаг - похудение.

Даже среди сумоистов Анатолий выделяется. Он еще и ростом велик - 193 см!

Максимум 200 кг

Думаете, что сумоисты, да еще с таким весом, как Анатолий, едят ведрами? Как бы не так.

- В Японии я питался дважды в день, в рационе в основном роллы, морепродукты, рис, овощи, - говорит спортсмен. - В Бурятии перешел на трехразовый режим и блюда, конечно, совсем другие. Например, мамины буузы. Обожаю их!

Правда, о них Анатолию пришлось все-таки забыть после обращения в центр восточной медицины.

- Десять дней я пью только воду, обязательно теплую, она улучшает метаболизм, - раскрывает технологию экпресс-похудения борец. – Все спрашивают, как держусь и не срываюсь? Врач научил специальной технике – духовной практике. Не могу раскрыть секрет, что за метод, но мысли о еде не возникает. Помогают также баня, иглоукалывание и массаж. Хотя, конечно, временами бывает сложно. На третий день голодания почувствовал себя некомфортно, настроение на нуле, еле дополз до кровати. Зато на четвертый проснулся бодрым и полным сил. Врач говорит, что это нормально. Существует несколько стадий голодания, каждую из которых нужно преодолеть.

Поддержка? И она есть. Добрый богатырь каждый день делится своими новостями в «Инстаграме». Подписчиков у Михаханова целая армия из десятков тысяч пользователей интернета.

- Еще Байкал заряжает на свершения, это же сумасшедшая энергетика, свежий, прохладный воздух, который помогает разгрузить голову, наполнить легкие воздухом, - отмечает сибиряк. – Даже если проснулся и чувствуешь полный упадок сил, ничего не хочется, но ноги сами несут на берег озера.

Спортсмен любит русскую баню.

На достигнутом результате Анатолий останавливаться не собирается. После курса голодания он вернется в Улан-Удэ и запишется в фитнес-клуб. Наращивание мышечной массы – следующий этап. Хотя дело не только в слове «надо», Анатолий все-таки отдал большую часть жизни сумо и тренировкам, а бывших спортсменов, как известно, не бывает.

- У меня мощные мышцы, тяжелые кости и высокий рост, поэтому моя цель похудеть до 200 - 220 кг, - говорит он. – Больше скинуть все равно не получится, предел.

А что в планах? Анатолий знает, чем будет заниматься в дальнейшем, но пока держит в секрете.

- Это будет дело, связанное с Японией, - говорит он. – Все-таки я там прожил не один год и являюсь первым профессиональным борцом из России, который покорил Страну восходящего солнца.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей СЕРГЕЕВ, врач госучреждения "Центр восточной медицины":

Голодать нужно с умом!

- У Анатолия сильный мышечный корсет, благодаря чему у него отменное здоровье, поэтому метод разгрузочно-диетической терапии поможет плавно перейти из сурового спорта в обычную жизнь. И это, в первую очередь, полезно не для похудения, а для перезагрузки, вплоть до смены мировоззрения.

Голодание известно уже несколько тысячелетий как неспецифический способ излечения многих заболеваний - кожных и суставных, гипертонической болезни, бронхиальной астмы, аллергии. Это недуги пресыщения, требуется очищение на клеточном уровне. Это подтвердил нобелевский лауреат 2016 года из Японии Есинори Осуми, который доказал процесс аутофагии – «самопоедания». Клетки при голодании сами способны обновляться и очищаться.

Многие удивляются, как можно 10 дней только пить воду? И на это есть много приемов. Например, буддийские монахи давно знают, что если прижать язык к верхнему небу и сфокусироваться на этом процессе, как они говорят, созерцать мили, это облегчит приступ голода или жажды. Неплохо, когда все это подкрепляется дополнительными процедурами, например тибетской гормональной гимнастикой. Есть и противопоказания – недовес, гипертиреоз, туберкулез, онкология. То есть начинать голодание самостоятельно нельзя ни в коем случае! Только после диагностики и только под пристальным вниманием врачей.

Пару месяцев назад он вернулся из Японии и начал... худеть.

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