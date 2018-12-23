Работа в Иркутске: пенсионный возраст, зарплата и вакансии для топ-менеджеров

Аналитики выясняли: как оценивают жители города свои перспективы на рынке труда, что думают о зарплате в конвертах и конкуренции. Картина получилась интересная. Впрочем, судите сами.

Пенсионный возраст

Да, часть пенсионеров, выйдя на заслуженный отдых, продолжают трудиться. Средств-то не хватает! Но одно дело работать по желанию, имея страховку в виде выплат от государства на случай увольнения, и совсем другое, если такой страховки нет. Тогда все непросто. До 90% жителей Иркутска, что бы там ни говорили, считают, что дискриминация по возрасту при приеме на работу в Иркутске есть. С каждым годом время на поиск места растет, и почти в половине случаев на это уходит до полугода. А вот за неделю (то есть практически сразу) это удается только 9% 45-летних.

Черные или белые доходы

Конечно, вопросы задавали только тем, кто ищет работу через этот сервис, но все же. Итак, среди соискателей из Иркутска на прежнем месте получали неофициально зарплату 9%. Это не так и много. Например, среди жителей Омска таковых нашлось 20%.

Правда, каждый десятый из соискателей никогда не встречался с предложениями оформиться на работу строго по КЗОТу, а треть из них уверены, что сейчас «официальная» работа - это явление редкое. Есть, конечно, и те, кто всегда получает белую зарплату. Таковых среди соискателей работы в Иркутске - 37%.

Пашем за деньги или за карьеру?

Большая часть тех, кто подыскивает работу в Иркутске, на первое место ставят деньги - 88%. А как же карьера, амбиции и тому подобное? Ну, как сказать. Вот если все это удачно сочетается с высокой зарплатой, тогда да. Чуть больше половины опрошенных назвали стимулом интересные задачи и перспективы. А 41% в качестве дополнительного мотива называют… похвалу и признание коллег. Да-да, доски почета, грамоты и благодарности по-прежнему актуальны. Треть выбирает обстановку в коллективе (чтобы не было склок) и четкость задач. Пятая часть считает, что на работу их будет стимулировать комфортный офис.

Вы начальник? Вакансию найти сложно

В Иркутске на одно место приходится пять претендентов. Это не так уж и много. Почему? Все просто. Для представителей массовых профессий вакансий хватает, а вот у тех, чья сфера деятельности не очень распространена, возникают проблемы.

Но еще больше она у всякого рода топ-менеджеров, ведь каждый из них хочет занимать исключительно руководящее кресло. Поэтому конкуренция здесь острейшая. На одну вакансию - аж 9 соискателей! Но им есть за что бороться. Средняя зарплата в сфере руководителей - 98 тысяч рублей.

Не хотят переезжать

Больше всего зарплата в Москве. Это всем известно. Но конкуренцию столице с ее бешеным ритмом оказывают Крайний Север и Дальний Восток - Якутск, Новый Уренгой, Магадан, Норильск, Камчатка, Сахалин. Зарплаты высокие, условия для жизни, правда, не самые привлекательные.

Эксперты сайта hh.ru проанализировали базу резюме по всем городам России, чтобы выяснить, кто готов перебраться на новое место жительства ради карьеры и зарплаты. Оказалось, таких людей даже среди молодых и вроде бы мобильных, ищущих место, не так много.

Меньше всего их в Санкт-Петербурге, где 82% жителей отметили, что переезжать не готовы. Что касается сибиряков, то здесь готовы двинуться с места в поисках лучшей доли примерно 25%.

Меньше всего таковых в Новосибирской области - 76,4%, в Красноярском крае - 76,1% и в Иркутской области - 75,1%.

КСТАТИ

Отдыхать в Новый год иркутяне предпочтут дома

Новогодние выходные - чуть больше недели. Их планируют провести дома с родными и друзьями - 39%. При этом треть опрошенных потратит праздничные дни не на отдых, а на работу. Каждый пятый займется ремонтом, 15% хотят провести больше времени с детьми. В путешествие поедут только 12%.