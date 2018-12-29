Дело «пьяного» судьи в Иркутске: увольнение инспектора ДПС за неоказание медпомощи признали незаконным

Инспектора ДПС Сергея Лызуненко восстановят в должности. Химкинский городской суд 21 декабря признал незаконным приказ об увольнении сотрудника МВД.

Напомним, Сергей Лызуненко лишился поста старшего лейтенанта летом 2017 года после скандального происшествия с участием судьи Иркутского областного суда. В начале августа 2017 года в интернет попал скандальный ролик, на кадрах которого полицейский в служебной машине опрашивает якобы пьяного мужчину, участника ДТП. Тот в ответ произносит нечто нечленораздельное, на вопросы отвечает с трудом. Инспектор подносит алкотестер, предлагает пройти процедуру. Но получает отрицательный ответ, и тогда старший лейтенант Сергей Лызуненко оформляет протокол об отказе прохождения медосвидетельствования. Но дело оказалось не таким простым, как казалось. В истории было слишком много нестыковок.

Основанием для увольнения из органов инспектора Лызуненко послужило то, что полицейский не оказал помощь водителю. Позже выяснилось, что «пьяный» оказался не таким уж и пьяным, а вся история в служебной машине Лызуненко происходила аж в октябре 2016-го года, то есть задолго до того, как ролик попал в интернет. Тогда по версии следствия и суда, судья на своем «Хаммере» ночью возле круглосуточного магазина попал в ДТП. После между двумя водителями возник конфликт. Хозяин легковушки вызвал на помощь своих друзей. Один из них избил судью, а после этого испугавшись, залил водки в рот мужчине, который в тот момент уже не мог сопротивляться. Друзья уехали, но вызвали ГИБДД. Так на место и прибыл экипаж Сергея Лызуненко, который посчитал, что мужчина пьян и не оказал помощь, хотя следы побоев были очевидны.

Позже одного из участников драки осудили за причинение тяжкого вреда здоровью (по версии суда, у пострадавшего служителя Фемиды была тяжелая черепно-мозговая травма, - прим. авт.) на три года условно. Лызуненко же уволили. Он был должен вызвать скорую помощь, но не сделал этого.

Полтора года инспектор ДПС пытался добиться справедливости, подавал иски в суд. В итоге дело дошло до Верховного суда РФ.

Сегодня на своей странице в социальных сетях адвокат Сергея Лызуненко сообщил о том, что судебные тяжбы окончены. Иск удовлетворен. Увольнение инспектора ДПС Сергея Лызуненко признали незаконным, его должны восстановить в должности.

- Не думаю, что данный приговор будет обжалован, - рассказал адвокат Сергея Лызуненко.

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