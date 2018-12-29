В 40-градусный мороз страус Эму из зоосада в Иркутске снесла огромное синее яйцо

Иркутяне уже принимают поздравления с Новым годом. По телефону, по электронной почте, в соцсетях и лично. Накал добрых пожеланий увеличитается с каждым днем. И необычных событий тоже много. Но чтобы та-ак поздравить?

-Подарок к Новому году от Эму, -сообщили в соцсетях новость дня в иркутском зоосаде. - Теперь все гости нашего зоопарка могут увидеть это огромное (в сравнении с куриным) яичко).В чера вот так необычно красавица Эму поздравила всех с Новым годом). Каков вес? 520 граммов. Так оно первое, оно небольшое. Выставим на экспозицию.

Зоосад работает в эти выходные. Обещает открыться после Нового года уже первого января, так что все желающие лицезреть махонькое яичко весом в добрых полкило могут это сделать.

Вот так выглядит загадочная птица Эму.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А теперь немного про Эму. Их привезли в зоосад в 2015 году совсем малышами, из Кемерова. Проще всего считать этих австралийских птиц страусами, хотя они и не страусы. Зато похожи.Не так давно Эму даже ученые относили к страусообразным, однако в 1980-е годы классификация была пересмотрена.

Так же как и у страусов, у эму нет зубов, поэтому они глотают камни, осколки стекла и кусочки металла для измельчения пищи в пищеварительной системе. Однако есть и отличия. Эму не любят, как страусы, купаться в песке, а предпочитает воду. Причем они неплохо плавают, несмотря на свои массивные размеры.

И снесла Эму яичко, не золотое, а зеленое. Фото: зоогалерея.

И, Эму действительно несут разноцветные яйца. В 2017 году такое чудо-яичко снесла Эму из зоогалереи и оно было зеленым. И тоже дело было зимой - потому что на их родине, на зеленом континенте, времена года с нашими не совпадают. Приводим его "портрет" - чтобы напомнить.