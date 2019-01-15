В сети появилось видео, как в Иркутске прохожие спасают пенсионерку, которую переехал автобус

Водители общественного транспорта не без греха. То и дело на некоторых из них жалуются: то курят за рулем, то грубят, или вовсе тормозят так, что пассажиры падают в салоне... Особенной «любовью» у иркутян пользуются автобусы маршрута №80 - те самые, что курсируют между областной больницей и аэропортом. По иронии судьбы, именно этот транспорт постоянно мелькает в сводке аварий. И вот новый случай. Шокирующий. И здесь видео с уличных камер красноречивей слов - зрелище не для слабонервных...

Итак, 11 часов утра, остановка «улица Карла Либкнехта». 80-ый останавливается, чтобы высадить и забрать пассажиров. Пожилая женщина по ступенькам поднимается в салон. Внезапно срывается и падает. В ту же секунду водитель захлопывает дверь и жмет на газ - скрип колес, махина переезжает ноги пенсионерки, которые попали под задние колеса, а автобус… продолжает движение! На остановке ждут транспорта два человека, но они на помощь пенсионерке не спешат. Пожилая женщина лежит на проезжей части еще несколько минут, пока не появляются другие прохожие. Трое мужчин переносят пенсионерку на обочину, затем вызывают скорую...

- На скорой 86-летнюю женщину госпитализировали, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Но водитель далеко не уехал. Его тут же вычислили по камерам видеонаблюдения.

Шоферу 42 года, приехал в Иркутск из Ближнего Зарубежья, есть гражданство и водительское удостоверение. За рулем 80-го уже несколько лет. На допросе пытался оправдаться.

- Я ее не видел, - растерянно твердил водитель, опустив голову. - И пассажиры промолчали, никто не сказал, что она пыталась сесть, а потом упала. В автобусе было человек 10-15. Поэтому я поехал по маршруту...

В полиции рассказали, что водителяна год лишили права управлять автомобилем. Последует ли дополнительное наказание - покажет время, расследование ДТП только началось.

- Мы намерены квалифицировать действия водителя автобуса по статье уголовного дела «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Сейчас мы пытаемся найти свидетелей произошедшего - в том числе и пассажиров того самого автобуса, которые могли бы дать показания. Всех просим обращаться в ближайшее отделение полиции.

Делом заинтересовались и следователи СК.

Тем временем врачи борются за здоровье пожилой женщины. У нее диагностировали несколько переломов. В таком возрасте организму уже тяжело восстанавливаться. Нам удалось поговорить с сыном пострадавшей иркутянки, который очень расстроен.