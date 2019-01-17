Купели на Крещенье 2019 в Иркутске: где можно окунуться в иордань 19 января

Купели на Крещение 2019 в Иркутске: где можно окунуться в иордань 19 января. Наверняка об этом уже задумались многие сибиряки. Главной точкой притяжения по традиции станет иордань на заливе Якоби. Это единственная купель в черте города, к тому же весьма популярная: в прошлом году сюда в Крещение пришли около 40 тыс. человек.

Каждый год на Якоби не просто делают купель, но и строят скульптуры изо льда, чтобы придать ей красивый и завершенный вид. Сейчас, в последние дни перед праздником, работа кипит: сотрудники храма Александра Невского вместе с волонтерами достраивают ледяной комплекс, трудятся и днем и ночью.

- В этот раз мы создали иордань по мотивам русской архитектуры XV века, - рассказал заведующий по хозяйственной части храма Александра Невского Виктор Князев. - Конечно, это в первую очередь наше прочтение, но все-таки каноны постарались соблюсти.

Сама иордань представляет собой храм: есть иконостас с аркой, звонницы, подсвечники, а на постаментах установили фигуры ангелов. Купелей всего шесть: четыре для купания, две - для забора воды.

Итак, 19 января утреннее богослужение в храме Александра Невского начнется в 8 часов утра. В 10 - крестный ход. В этом году праздник совпал с выходным, поэтому народу ожидается много. И небесная канцелярия к тому же сделала подарок для верующих: в субботу будет на удивление тепло для января - всего -5…-7 градусов. Благодать!

- Купаться лучше все-таки днем, - говорит начальник отдела агрометеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. - Утром прохладно: -19…-20 градусов.

И, кстати, чтобы не испортить праздник томительным ожиданием в очереди из машин, вам на заметку.

- Улицу Якоби 19 января перекроют на время крестного хода с 10.00 до 10.30, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - Также движение по этой улице в сторону поселка Ерши будет односторонним. Автомобили поедут в город по улицам Аносова и Мухиной.

К слову, о комфорте и безопасности верующих тоже позаботились. Возле залива организуют парковку. Толщину льда в прибрежной зоне спасатели измерили заранее - 50 см. На берегу разместят палатки, где можно переодеться и согреться; всем желающим предложат горячий чай. Здесь же можно будет купить бутерброды. Распивать спиртные напитки на иордани строго запрещено.

- Всего на Якоби в праздник будет работать 250 сотрудников разных ведомств, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Среди них спасатели, полицейские, казаки и врачи, которые при необходимости будут оказывать первую помощь.

Всего же в Приангарье в Крещение откроется 114 иорданей в 63 местах. Из них для купания предназначено 48; в 25 можно и купаться, и брать воду; в 41 - только брать воду. Ее качество проверили специалисты Роспотребнадзора. Она соответствует всем санитарным нормам. Правда, питьевую воду все же рекомендуют брать только в храмах.

Полный список купелей на Крещение 2019 в Иркутске и пригородеФото: Наталья ВИБЕ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Иван ЗИНОВЬЕВ, врач-терапевт:

На погружение - не более двух минут

- Чтобы подвергать организм такой встряске, нужно иметь хорошее здоровье. Точно не стоит окунаться сердечникам, потому как в ледяной воде происходит сужение сосудов. При этом значительное количество крови поступает к внутренним органам - их сосуды, наоборот, расширяются, и начинается усиление кровотока. Так что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями резкое охлаждение может привести даже к инфаркту и инсульту. Нельзя погружаться также при обострении других хронических заболеваний, при ОРВИ и в течение двух недель после того, как вы переболели простудой. Ни в коем случае не употребляйте перед погружением алкоголь. Помните, что в прорубь нельзя окунаться более чем на 2 минуты. Нельзя уходить под воду с головой и резко прыгать. Спускайтесь медленно! А после погружения нужно обтереться полотенцем, одеться в теплую одежду и выпить горячего чая.

КОМПЕТЕНТНО

Протоиерей, заведующий миссионерским отделом Иркутской митрополии Вячеслав ПУШКАРЕВ:

- Купание в крещенской иордани - народная забава. Церковь не призывает непременно погружаться в холодную воду, чтобы смыть грехи. Но мы и не боремся с этой традицией, так как она не вредна, за исключением тех случаев, когда речь идет о людях, страдающих каким-либо заболеваниями, пьяных и т. д. С верой, трезво и благоговейно входите в прорубь - тогда получите то, что ищете. Спортивный же интерес оставьте в стороне. Это тайный подвиг души, преодоление самого себя, стихии.

КСТАТИ

Праздничная ночь в Листвянке

Иркутяне могут выбрать еще один интересный вариант – окунуться в воды Байкала. Иордань в Листвянке будет работать с 23.30 18 января до 18.00 19 января по адресу: ул. Горького, 3а. Кроме того, организатор - центр зимнего плавания и закаливания «Прибайкальцы» - устроит праздничный крещенский заплыв. Начнется он в субботу в 14.00 от причала «Рогатка». Обычная длина заплыва - 500 метров.