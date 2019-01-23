Посвящу время семье: бобслеист Александр Зубков о своей дисквалификации

Шлейф допингового скандала Олимпиады в Сочи продолжает преследовать спортсмена из Братска Александра Зубкова. Напомним, международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала сибиряка до декабря 2020 года. Главе российского бобслея запрещено занимать спортивные должности, а также участвовать в соревнованиях. После этого Александр Зубков принял решение временно приостановить полномочия президента, на этом посту его заменит Елена Аникина. «Комсомольской правде» в Иркутске удалось связаться победителем Игр 2014 года и узнать его планах на будущее.

- Олимпийский комитет и министерство спорта тут ни при чем – отвечает Александр Зубков корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске. – Я сам решил временно приостановить свои полномочия на время дисквалификации, чтобы федерация сохранила статус международной организации, а спортсмены смогли продолжить выступать на соревнованиях.

Пока же временно отстраненный спортивный чиновник изучает предъявленное ему IBSF обвинение. До конца недели он решит, будет ли обжаловать свой запрет и не исключает возвращения к должности президента федерации после окончания санкций.

- В одном я уверен точно, - заключает Александр Зубков, - Убежден, что министерство спорта и люди связанные с WADA (всемирное антидопинговое агентство - прим. ред.) «сдали» отечественных спортсменов.

Впрочем, жизнь Александра Зубкова состоит не только из спорта. Важное место в ней занимает и любящая семья, которая подолгу не видит его дома из-за постоянных командировок.

- Наконец-то я смогу больше времени проводить с детьми, - оптимистично замечает знаменитый атлет. – Они учатся здесь в Москве. Обсудим будущее с женой. Может быть даже вернемся в Братск. Я всегда и везде ощущал себя братчанином. И если выпадала свободная минута, я сразу же приезжал в любимый город, в котором вырос.

Также под аналогичные санкции международной федерации попал еще один бобслеист Иркутской области. Александр Касьянов тоже дисквалифицирован до декабря 2020 года. Он уже консультируется с юристом, чтобы изучить возможность оспорить запрет и вернуться в большой спорт.

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