Волна сообщений о минировании школ, больниц и торговых центров прокатилась по Дальнему Востоку и Сибири

Все началось с Петропавловска-Камчатского. Во вторник, 22 января, с самого утра школы и больницы получают пугающие звонки (или письма - еще непонятно). Аноним сообщал, что в зданиях заложены бомбы. На улице – в томительном ожидании десятки учеников и пациентов. Их эвакуировали, как положено…

Полицейские с собаками, сотрудники спецслужб обследовали все и пришли к выводу, что действуют виртуальные террористы. В соцсетях и мэссенджерах появились и сообщения:

«Наверняка слышали про взрывы в Магнитогорске? Теперь очередь дошла и до вашего города».

Вот такие сообщения приходят по электронке в школы, больницы.

Далее на очереди – Владивосток. Здесь тревожной стала среда, 23 января. Сначала эвакуировали школы, затем – больницы. И все те же угрозы от неизвестных взорвать здания. Уже везде дежурят наряды пожарных расчетов и МЧС. Звонки и сообщения сыпались весь день. Пациентов одной из больниц даже пришлось размещать в концертном комплексе неподалеку от медучреждения.

- Информация о бомбах оказалась ложной. Ищем людей, которые сообщили об угрозе терактов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сухо говорят местные силовики.

Далее телефонные хулиганы переместились в периферию. Вслед за информацией об эвакуации администрации села Вольно-Надеждинское, тревожные вести пришли и из Артема. И все тот же способ - рассылка по электронной почте. В ней о том, что в здании заложена бомба.

Как "минировали" Дальний Восток и Сибирь. ФОТО: Алла Овчинникова.

Следующий пункт – Южно-Сахалинск. Кинологи обследовали здесь 19 школ. Ничего не нашли. На очереди - Благовещенск. Здесь поступили сообщения о якобы заминированных школах, вузах, торговых центрах. В городе началась массовая эвакуация. Студентов и школьников распустили по домам. А в ФСБ сообщили, что идут проверки по поводу массовой рассылки сообщений в мессенджерах. Хабаровск тоже в четверг, 24 января, охватила паника. Более 40 школ, больниц, торговых центров, а также мэрия Хабаровска были эвакуированы.

Наконец, 25 января, в пятницу, волна сообщений затронула Якутск, Читу, Улан-Удэ и Иркутск. В Якутске, например, проверяется около 30 анонимных сообщений о минировании.

- Сообщения имеют идентичный текст и направлены методом рассылки на официальные электронные адреса учреждений, - говорят в местном ФСБ.

А в Бурятии замахнулись даже на здание парламента и правительства республики.

В Иркутске – в администрации города провели оперативное совещание. На момент написания статьи - 11 школ получили электронные письма с сообщением о минировании, детей отпустили по домам. Ситуация находится на особом контроле. Во всех учреждениях работают оперативники. Учебный процесс возобновят только после того, как саперы дадут письменное заключение об отсутствии угрозы.

Словом, спецслужбы работают, ищут виртуальных террористов, проверяют адреса и источники. Кто они – пока неизвестно. Возможно, очередные пранкеры. Больше года назад подобная ситуация уже случалась. Тогда волна анонимных звонков и сообщений охватила 187 городов России. ФСБ установила, что поступали они из других стран, в основном - из Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/688096" frameborder="0"></iframe> В Иркутске из-за звонков о минировании эвакуированы несколько больниц, школ и две пожарные части.

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В сети интернет был распространен список телефонов, по которым надо было сообщить о заложенных бомбах. Звонки поступали не только со стороны Украины. Звонили с разных стран, чаще всего используя возможности компьютерной телефонии.

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