Правительство Бурятии эвакуировали из-за угрозы минирования

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-25T08:57:26+03:00

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В Интернете пользователи соцсетей сообщили о том, что в Улан-Удэ была перекрыта центральная городская площадь. Там располагается здание правительство республики и местный парламент. По словам, очевидцев работников близлежащих госучреждений эвакуировали. Вероятной причиной этого называют сообщение о минировании.

- На Главпочтамте не запускают людей, говорят здание заминировано, - сообщает в соцсетях один из свидетелей случившегося.

Корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске не удалось получить комментарий в пресс-службе правительства Бурятии.

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