Семью отшельников спасли от голодной смерти полицейские Иркутской области

- Помогите, у нас закончились продукты, а выехать за ними в поселок невозможно - дорогу замело. Неизвестно, продержимся ли мы еще несколько дней, - с такими словами позвонили в Единую дежурную диспетчерскую службу Усть-Илимского района.

О помощи просила супружеская пара пенсионеров Мельниковых. О них в этих местах наслышаны давно. Вот уже 20 лет 66-летний Николай Иванович и 58-летняя Светлана Алексеевна живут в глухом лесу в 25 км от поселка Эдучанка. Правда, отшельниками вроде семьи Антипиных из Тайшетского района, глава которой держал жену и четверых детей в тайге 20 лет, Мельниковых назвать нельзя. И на Агафью Лыкову они тоже не похожи…

- Мы тоже живем в тайге 20 лет. Правда, переселились сюда не по собственному желанию, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске Николай Мельников. - Когда в 1998 году здесь развалилась охотничья база, землю в бессрочную аренду взял один из местных предпринимателей, а меня оставил сторожем в зимовье. Так получилось, что незадолго до этого я оставил свою квартиру бывшей жене. Моя новая супруга также была без жилья, вот мы сюда и переехали. Так и обжились.

В лесу современные Робинзоны жили в основном на зарплату Николая и за счет подворного хозяйства: держали кур, уток, кроликов и коз. Сейчас всего этого нет - все-таки возраст, тяжело уже. Так что все продукты Мельниковы закупают в поселке. Примерно раз в месяц Николай Иванович выезжает на своей старенькой «Ниве» к людям, снимает на почте пенсию, а потом пополняет запас съестного. Но в этот раз путь на «большую землю» оказался отрезан. Дорогу, а точнее, узкую лесную просеку занесло снегом высотой в 1,5 метра. Вот и пришлось отшельнику впервые за 20 лет обращаться за помощью. В диспетчерской службе сообщение пенсионера передали в администрацию Усть-Илимского района и полицейским.

На машине подъехать к Робинзонам не получилось, дорогу занесло снегом, пришлось садиться на снегоход. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Помог снегоход, который есть на нашем вооружении, - рассказывает местный участковый Александр Гуриков, который и выдвинулся на помощь пенсионерам. - До Эдучанки на машине добрались 80 километров, затем еще 25 км по лесной дороге проехали вглубь тайги. А дальше все, дорога закончилась. Я пересел на снегоход и еще около 4 километров ехал до их домика. Добрался только к 10 часам вечера. На всю дорогу ушло около 4 часов.

От голодной смерти Мельниковы были спасены. Кстати, когда дорога от их домика до цивилизации будет расчищена, неизвестно. Поэтому отшельники обещали не шиковать.

- Спасибо всем, кто нам помог. Думаю, до следующей пенсии протянем, - улыбается Николай Мельников. - Продукты будем растягивать. А весной планируем съезжать отсюда - зимовье совсем разваливается. Уже присмотрели дом в Эдучанке за 100 тыс. рублей. Договорился с хозяйкой, чтобы до мая его никому не отдавала. Да там и не берет никто. А нам она еще пообещала скидку сделать. Так что скоро будем жить в цивилизации.