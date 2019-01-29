Взрыв газа в жилом доме в Усть-Куте: осужден 45-летний монтажник

В Иркутской области вынесен приговор жителю Усть-Кута. Его признали виновным во взрыве в жилом пятиэтажном доме, в результате которого погиб 1 человек.

Напомним, трагедия произошла 3 декабря 2017 года, когда в одной из квартир дома по улице Халтурина проводили ремонт. 45-летний рабочий монтировал натяжные потолки с помощью тепловой пушки и газового баллона. Из-за перепада температур и изменения давления внутри емкости, произошла утечка. Газ быстро распространился по квартире. После чего закурил. Взрыв был такой силы, что сразу в нескольких квартирах вылетели окна и кирпичная кладка, а также рухнула часть перекрытий дома между первым и вторым этажом. Одним из первых на помощь пришел старший лейтенант полиции Юлий Плешков, который проезжал мимо и до приезда спасателей помог троим пострадавшим выбраться из дома.

В доме были повреждены 11 квартир. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

- Один из жильцов дома, пожилой мужчина погиб на месте, еще несколько человек пострадали, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Были повреждены 11 квартир и автомобиль. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов рублей.

Утечка произошла из точно такого же баллона. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

По решению суда 45-летний рабочий признан виновным, его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

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