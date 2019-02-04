«КрайсНефть»: 20 лет лидерства на региональном рынке продаж нефтепродуктов

Сегодня группа компаний «КрайсНефть» - это 46 автозаправочных комплексов по всей территории Иркутской области, две собственные нефтебазы, база по хранению битума, собственный автопарк и не только. Это признанный региональный лидер продаж нефтепродуктов, который сотрудничает с ведущими нефтеперерабатывающими заводами страны. Это качество, проверенное временем.

История «КрайсНефти» началась 20 лет назад с оптовой продажи нефтепродуктов. Затем были приобретены две автозаправочные станции в Усть-Орде и Баяндае. Компания шла своим путем, постепенно развивала сеть автозаправок, размещая их там, где это было наиболее востребовано.

В переводе с немецкого языка Krais - «край». Kreis - это «цепь», «регион», а также «круг». Эти слова созвучны, и в них зашифрована стратегия предприятия: акцент на региональную деятельность, развитие сети АЗС, равновесие и точность в ведении дел и выполнении обязательств. Логотип «КрайсНефти» - это вытекающая из окружности трубы капля черного золота. Он символизирует единение, стремление к равновесию между деятельностью человека (нефтедобыча - фиолетовая капля нефти), природой (зеленая капля в логотипе) и технологией (окружность - срез трубы).

Группа компаний «КрайсНефть» уделяет большое внимание поддержке и реализации различных экологических проектов. Совместно с Обществом охраны природы г. Иркутска обустраивает родники, активно помогает с уборкой мусора, развивает направление заправки альтернативным экологичным видом топлива - газом и многое другое.

Также идет постоянная модернизация автозаправочных станций, приобретается новое современное оборудование, позволяющее идти в ногу со временем.

В компании никогда не гнались за сиюминутной выгодой, приобретали только качественное топливо от зарекомендовавших себя производителей. В этом и есть секрет успеха: качество и профессионализм - главные его составляющие.

Это, кстати, подтверждают многие организации и компании, сотрудничающие с «КрайсНефтью». Поздравляя своего надежного партнера с 20-летием успешной работы на региональном рынке нефтепродуктов, они поделились мнением о том, почему выбирают «КрайсНефть».

ООО «БетонШик» - производитель товарного бетона и пескобетона (г. Иркутск). Сергей Жуков, директор:

- Мы сотрудничаем более 10 лет. В этом году взаимодействие усилилось, потому что на обслуживание на АЗС «КрайсНефти» мы перевели практически всю технику. Нас полностью устраивает не только качество, но и количество топлива: наливают четко, сколько нужно, без обмана. Цены тоже достаточно приятные. Кроме того, компания проявляет гибкость: идет навстречу, если нам тяжело - авансирует. Также привлекает широко развитая сеть АЗС. Поэтому желаем «КрайсНефти» и дальше расти, процветать, увеличивать количество услуг.

Сергей Жуков. Фото: личный архив

Строительная компания «Восток Центр Иркутск». Аркадий Сигал, заместитель генерального директора:

- Отзывы о «КрайсНефти» только положительные. Компания клиентоориентированная, идет в ногу со временем, предоставляет на АЗС множество услуг. Персонал очень доброжелательный и отзывчивый. Здесь всегда услышишь «здравствуйте», «пожалуйста» и «хорошего дня». Как говорят некоторые бизнес-аналитики, не сложно стать первыми, сложно удержать уровень качества обслуживания. «КрайсНефти» это удается. Думаю, в этом заслуга руководства. Эти люди не останавливаются на достигнутом. Молодцы! Хочется пожелать им дальнейшего развития и успехов.

Аркадий Сигал. Фото: личный архив

Банк ВТБ. Александра Макарова, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области:

- С группой компаний «КрайсНефть» мы сотрудничаем с 2012 года. Это очень достойный и уважаемый наш партнер. Организация обладает высоким качеством финансового менеджмента и стратегическим видением развития компании. Мы признательны группе компаний «КрайсНефть» за продуктивное сотрудничество и готовы его расширять.

Александра Макарова. Фото: личный архив

АО «РЖДстрой» - строительно-промышленное предприятие федерального масштаба. Сергей Разумилов, главный механик СМТ-14 АО «РЖДстрой»:

- Нам очень удобно работать с «КрайсНефтью»: сеть АЗС покрывает как раз те районы Иркутской области, где находятся наши объекты строительства. На автозаправочных станциях мы берем все виды бензина, а также дизельное топливо. Качество на уровне, никаких нареканий нет. Кроме того, много хороших слов можно сказать об обслуживании клиентов. Мы знаем, что «КрайсНефть» никогда не оставит нас без топлива. Если даже счет уходит в минус, отпустят бензин в долг. Нам доверяют, и мы доверяем. Это и есть настоящее сотрудничество.

Сергей Разумилов. Фото: личный архив

ООО «БАЛТБИР» - дистрибьютор продуктов питания и алкоголя на рынке Иркутска и Иркутской области. Константин Васильев, начальник отдела учета и контроля затрат ГСМ:

- Лет 10 мы уже сотрудничаем с «КрайсНефтью». Очень нравится обслуживание, отношение к клиентам. Если позвонить по какому-либо вопросу, помогут в любое время. Также очень нравится возможность управлять картами ГСМ и контролировать процесс в «Личном кабинете» на сайте. Топливо по картам распределяется в течение 1 - 2 минут. Деньги зачисляются оперативно. Качество бензина тоже на высоте. Машин у нас много, они работают по всей области. И нам бы очень хотелось, чтобы АЗС «КрайсНефти» появились и в северных территориях региона.

Константин Васильев. Фото: личный архив

«ТоргЛесСервис» - производитель качественных пиломатериалов из натуральной древесины. Олег Харлан, начальник производственной базы:

- Нашему сотрудничеству очень много лет: наверное, более 10. За это время случалось всякое, но «КрайсНефть» всегда шла навстречу, помогала разобраться в возникающих проблемах и быстро их решить. Сейчас это современная компания с хорошим оборудованием, позволяющим предоставлять услуги самого высокого уровня. Своим партнерам мы всегда рекомендуем именно ее, потому что качество топлива на АЗС «КрайсНефти» действительно проверено временем.

Олег Харлан. Фото: личный архив

ООО «Сибнедрастрой» - грузоперевозки. Николай Чемякин, директор:

- В сотрудничестве с «КрайсНефтью» нас поражает оперативность работы этой компании. Сегодня на рынке такое встретишь нечасто. Представители компании всегда помогут, причем очень быстро. У нас 20 грузовых машин - все Mercedes, Man, Volvo. Бензин нужен стандарта «Евро-5». Качество нас всегда устраивает. Никаких проблем с машинами не было.

Желаем «КрайсНефти» только процветания. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Николай Чемякин. Фото: личный архив

На правах рекламы.