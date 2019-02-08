Ух ты, хоровод: бурятский танец ехор станцевали буровые машины в Сибири..

А вы думали, что буровые машины могут только скважины бурить? А вот и нет! Они способны еще и танцевать! Причем не просто кружиться на месте, а исполнять бурятский народный танец -ехор. Естественно в этом им помогли люди. Магнитофон на максимальную громкость, поехали.

- Поздравляем с праздником Белого месяца!–слышитсяна записи. – Желаем, чтобы Сагаалган принес достаток, гармонию, любовь и благо вашей семье. А мы – буровики, присоединяемся к #ехорчеллендж и дарим вам этот замечательный танец.

И вот они, шесть красавцев выстроились в ряд под звуки этнической музыки. Раз, два, три, в пляс! Получилось завораживающе и оригинально!

Правда, огромные машины буровиков в этот момент отдыхали. Их роль исполняли дублеры – маленькие радиоуправляемые модели.