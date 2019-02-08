2019-02-08T11:58:30+03:00
Общество

Ух ты, хоровод: бурятский танец ехор станцевали буровые машины в Сибири

Ролик с поздравлением в честь Сагаалгана набрал почти 6 тысяч просмотров [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Ух ты, хоровод: бурятский танец ехор станцевали буровые машины в Сибири. Фото: скриншот с видео.Ух ты, хоровод: бурятский танец ехор станцевали буровые машины в Сибири. Фото: скриншот с видео.
Изменить размер текста:

А вы думали, что буровые машины могут только скважины бурить? А вот и нет! Они способны еще и танцевать! Причем не просто кружиться на месте, а исполнять бурятский народный танец -ехор. Естественно в этом им помогли люди. Магнитофон на максимальную громкость, поехали.

- Поздравляем с праздником Белого месяца!–слышитсяна записи. – Желаем, чтобы Сагаалган принес достаток, гармонию, любовь и благо вашей семье. А мы – буровики, присоединяемся к #ехорчеллендж и дарим вам этот замечательный танец.

И вот они, шесть красавцев выстроились в ряд под звуки этнической музыки. Раз, два, три, в пляс! Получилось завораживающе и оригинально!

Правда, огромные машины буровиков в этот момент отдыхали. Их роль исполняли дублеры – маленькие радиоуправляемые модели.

Ух ты, хоровод: бурятский танец ехор станцевали буровые машины в Сибири..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-гендиректор издательства «Известия» Эраст Галумов из тюрьмы: «Я больше полугода не мог позвонить своей 80-летней маме»
Скоро год, как известный российский политолог, экономист и крупный издатель содержится под стражей. Правозащитники из ОНК Москвы навестили его в СИЗО «Лефортово»
Новости 24
С 11 по 13 февраля романтический конкурс:«Подари свое сердце Комсомолке»
Фестиваль детского творчества «Жемчужина Братска-2019» стартует 12 февраля
Супруги-наркоторговцы из Иркутска получили по 9 лет лишения свободы
Ковалёв или Ковалев: Суд помог расставить все точки над «Ё» жителю Иркутска
В 2018 году число сибирских пользователей портала Госуслуг превысило 8,7 миллионов
Приревновала бывшего: жительница Иркутской области проведет 2 года в колонии за брошенную в соперницу бутылку
47 ледовых переправ открыли в Иркутской области
Главарю банды черных лесорубов из Боханского района увеличили срок за вырубку леса
Чтобы не лишиться Мерседеса, жительница Иркутска выплатила миллион рублей
Китайский повар нелегально трудился в одном из ресторанов Иркутска
Трамвай встал на улице Тимирязева из-за отвалившегося колеса в Иркутске
Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска уступила команде из Омска
В Иркутском планетарии 8 февраля – премьера полнокупольного фильма про Солнце
Из-за морозов конькобежные соревнования «Лед надежды нашей» вновь перенесены
Иркутянина, угрожавшего взорвать храм Илии Пророка в Москве, арестовали
Первенство России по легкой атлетике: у иркутянки – золотая медаль
Закладок больше нет: супружескую пару осудили за сбыт наркотиков в Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске: 8 февраля днем в городе -25, по области до -36
Фильм об Александре Солженицыне покажут в краеведческом музее Иркутска 14 февраля
Интернет-мошенник обманули иркутянина на 285 тысяч рублей
Сергей Сокол: расходы на бесплатные тест-полоски для больных диабетом необходимо предусмотреть в бюджете
Каждому покупателю "КП" 19 и 20 февраля - пакетик семян в подарок
Пытались замести следы: на пожаре в Братске нашли тело убитого мужчины
Подарки ко Дню Святого Валентина: соберите коллекцию из трех подвесок
За убийство двух косуль улан-удэнец выплатил штраф в 120 тысяч рублей
Вооруженный ножом иркутянин ограбил продуктовый магазин