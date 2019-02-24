Пять верблюдов сожгли в Ангарске: депутат Госдумы призвал Генпрокуратуру проверить мистический обряд

Таинственным ритуалом по сожжению пяти верблюдов в Ангарске заинтересовались на самом высшем уровне. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал проверить факт мистического жертвоприношения Генпрокуратуру России. Об этом депутат написал на своей страничке в соцсети.

- Помните дикую историю с сожжением верблюдов некими «шаманами»? – пишет Владимир Бурматов. - Мы потребовали возбудить уголовное дело. Но у «шаманов» нашлись защитники. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/693081" frameborder="0"></iframe> Сожгли 5 верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шаманов.Видео канала «Восточная Азия». Шаманы Сибири «Вечно Синее Небо»Предоставлено "КП"

Кроме того, Владимир Бурматов считает, что действия ангарских шаманов нарушают статью Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными», по которой предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. Будет ли возбуждено уголовное дело, пока неизвестно. Кстати, прокуратура Иркутской области уже проводит проверку по факту обряда.

Напомним, скандал разразился после того, как видео обряда попало в соцсети. На кадрах запечатлен ритуал жертвоприношения - пять верблюдов чуть ли не силком тащат под звуки шаманских бубнов к костру, обливают спиртом, а затем безжалостно сжигают.

Ответ, что это было, дал заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков. Он же – организатор действа. По его словам, ритуал «Жэнтэнгэрияба» направлен якобы на укрепление России и ее народов.

- У бурят верблюд считается наивысшим в подношении богам, - объяснил Артур Цыбиков. - А цифра пять в наших гаданиях, как и в школе, считается отличным результатом.

Верблюдов ведут на ритуал. Фото: Артур Цыбиков.

Обряд осудили не только пользователи соцсетей, но и бурятские шаманы, которые назвали его варварским и объяснили, что верблюды в жертву вообще не приносятся. Однако Артур Цыбиков продолжает настаивать на том, что такие ритуалы проводятся и решиться, по его словам, на них может только очень мощный шаман.

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