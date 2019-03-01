С заботой о здоровье: Диаскинтест поможет выявить латентные формы туберкулеза
Благотворительный фонд поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом при поддержке Фонда президентских грантов проводит Диаскинтест.
Это обследование на туберкулез. О том, что такое Диаскинтест? Кто его может пройти его бесплатно? Как сегодня складывается обстановка в нашем регионе с заболеваемостью туберкулезом? Об этом в прямом эфире радио "Комсомольская правда" рассказали эксперты: директор благотворительного фонда поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом Татьяна Башкатова и главный фтизиатр Иркутской области Елена Зоркальцева.
Пройти Диаскинтест бесплатно можно до конца марта.
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Туберкулёз в регионе.
01.03.2019 Тема дня - Иркутск (блок 2)
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