2019-03-01T11:08:09+03:00
Общество

С заботой о здоровье: Диаскинтест поможет выявить латентные формы туберкулеза

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Татьяна Башкатова, директор благотворительного фонда поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом и Елена Зоркальцева, главный фтизиатр Иркутской областиТатьяна Башкатова, директор благотворительного фонда поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом и Елена Зоркальцева, главный фтизиатр Иркутской области
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Благотворительный фонд поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом при поддержке Фонда президентских грантов проводит Диаскинтест.

Это обследование на туберкулез. О том, что такое Диаскинтест? Кто его может пройти его бесплатно? Как сегодня складывается обстановка в нашем регионе с заболеваемостью туберкулезом? Об этом в прямом эфире радио "Комсомольская правда" рассказали эксперты: директор благотворительного фонда поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом Татьяна Башкатова и главный фтизиатр Иркутской области Елена Зоркальцева.

Пройти Диаскинтест бесплатно можно до конца марта.

Записывайтесь по телефону в Иркутске: 739-820.

Туберкулёз в регионе.

01.03.2019 Тема дня - Иркутск (блок 2)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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