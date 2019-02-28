Малышу из Бурятии, который три дня провел взаперти с умершей бабушкой, нашли опекуна

Вся Бурятия следит за судьбой 4-летнего мальчика из Улан-Удэ, который три дня жил в запертой квартире с умершей бабушкой и сам едва не погиб от сильного истощения и обезвоживания. Напомним, найти Ваню (имя изменено Прим. Ред.) помогла бдительность сотрудников детского сада, в который он ходил. Директор садика, заметив, что мальчишки нет уже несколько дней, послала к нему домой воспитательницу. А когда той никто не открыл дверь, сотрудники забили тревогу и вызвали полицию и сотрудников ПДН.

Вскрыв дверь, сыщики проникли в квартиру и увидели страшную картину. На диване лежала мертвая женщина, а рядом с ней сидел мальчишка. Оказалось, что за все три дня в таких условиях, ребенок выпил лишь бутылку воды и съел несколько конфет. С сильным обезвоживанием и истощением его отправили в больницу. Пока эксперты устанавливают точную причину и дату смерти его 71-летней бабушки, министерство соцзащиты и органы опеки занялись поиском опекуна для мальчика. Выяснилось, что кроме бабушки у него никого нет. Мама умерла еще в 2016 году, в строке отец у него прочерк. С кем теперь будет жить Ваня, уже решено.

- Опекуна для мальчика долго искать не пришлось, воспитывать его теперь будет родная тетя по материнской линии, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе министерства соцзащиты Бурятии. – Как только она узнала о трагедии, сразу сказала, что заберет его себе и начала оформлять документы. Так что в ближайшее время ребенок вновь будет жить в благополучной семье.

К тете Ваня отправится сразу, как выпишется из больницы. Кстати, врачи говорят, что мальчишка уже находится в стабильном состоянии и быстро идет на поправку.

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