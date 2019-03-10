2019-03-10T17:01:50+03:00
Спорт

Универсиада 2019: форвард «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов завоевал золото в составе сборной России

В финале Россия обыграла Швецию, Владислав Кузнецов отметился голом [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Владислав Кузнецов №99 чемпион Универсиады. Фото: Татьяна ГЛЮК.Владислав Кузнецов №99 чемпион Универсиады. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Нападающий иркутской «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов завоевал золото Универсиады 2019 в составе сборной России. Чемпионами студенческих игр в Красноярске наши парни стали, обыграв в финальном матче сборную Швеции со счетом 6:1.

При этом 22-летний форвард иркутской команды внес немалый вклад в победу россиян. В первом тайме, на 41-й минуте Владислав Кузнецов в блестящем стиле, обыграв несколько шведских игроков, отправил третий мяч в ворота скандинавов и сделал счет 3:0 в нашу пользу. До этого два мяча в ворота «Тре Крунур» отправили партнеры Владислава по команде Сергей Ган и Денис Петров.

В финале Владислав Кузнецов поразил ворота шведов. Фото: Татьяна ГЛЮК.

В финале Владислав Кузнецов поразил ворота шведов. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Во втором тайме Владиславу отличиться не удалось. Зато забили его партнеры по команде Юрий Бондаренко, и все те же Сергей Ган и Денис Петров. Все, на что хватило шведов это отыграть один гол. Как итог: разгромная победа сборной России 6:1. Владислав Кузнецов везет в Иркутск золотую медаль Универсиады 2019!

И немного статистики. Всего на Студенческих играх в Красноярске Владислав Кузнецов в 6 матчах забил 6 мячей и сделал две голевые передачи. Теперь форвард в отличном настроении присоединится к «Байкал-Энергии», которая 12 марта откроет полуфинальную серию Суперлиги против хабаровского «СКА-Нефтяника».

Добавим, что Владислав Кузнецов сейчас учится в Ульяновском государственном университете и готовится стать специалистом по адаптивной физической культуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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