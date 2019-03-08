Универсиада 2019: сборная России по хоккею с мячом, в составе которой 8 иркутянок, завоевала серебро

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-08T18:05:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске завершился финал Универсиады-2019 по хоккею с мячом среди женщин. Сборная России, в составе которой выступали 8 хоккеисток из Иркутска, завоевала серебряные медали. Взойти на первую ступень пьедестала почета нашим девушкам помешали спортсменки из Швеции. В решающем матче они обыграли россиянок со счетом 5:3.

Около 5 тысяч болельщиков пришли на стадион «Енисей», что бы посмотреть на битву двух сильнейших команд турнира. Сборные России и Швеции по хоккею с мячом еще до старта турнира были главными фаворитами в борьбе за золото Универсиады-2019. Поэтому фанаты бенди с нетерпением ждали начала матча.

Домашние трибуны погнали россиянок вперед, и именно наши хоккеистки открыли счет забитым мячам, отличилась Ольга Богданова. Усилив давление на соперниц, сборная России усилиями Анастасии Денисовой и все той же Ольги Богдановой удвоила свое преимущество еще до окончания первого тайма. Кстати, во время перерыва произошла трогательная романтичная история, один из болельщиков сделал предложение руки и сердца своей девушке. На глазах 5 тысяч фанатов бенди и десятков журналистов, она конечно же ответила согласием.

15-минутный перерыв пошел на пользу гостьям, которые спустя всего 4 минуты после выхода на лед смогли отыграться. На 62-минуте матча Карина Липанова реализовала 12-метровый штрафной удар и снова вывела нашу команду вперед. После чего и без того огненный матч стал еще жарче. На 68-ой минуте вратарь сборной России иркутянка Татьяна Курносова выручила партнеров по команде, сделав отличный сейв.

Финальный штурм ворот сборной России не удавался, шведки были активны, но не могли реализовать свои моменты. Но и россиянки смогли остановить соперниц только ценой нарушений правил. Этого хватило, чтобы сдерживать сборную Швеции лишь до 83-ей минуты. После чего за 6 минут игрового времени наши соперницы провели три голевых атаки. Финальную точку и победный мяч на 88-ой минуте забила Линни Ларссон.

Напомним, что Универсиада в Красноярске стала первыми студенческими играми, в программу которых был включен хоккей с мячом. Так что молодые хоккеистки из Швеции вполне могут считать себя первопроходцами. Что же до сборной России, несмотря на такое досадное поражение, болельщики тепло поддерживали хоккеисток сборной России после матча и поздравляли наших красавиц с медалями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Универсиада-2019: восемь иркутянок вошли в сборную России по хоккею с мячом. Болеть за наших красавиц на Универсиаде-2019 будем с 1 по 10 марта. Подробности.

Отец лыжницы из Бурятии Алисы Жамбаловой принесшей России первое золото Универсиады 2019: «Это ее самая крупная награда». Сибирячка Алиса Жамбалова победила на Универсиаде 2019 в индивидуальной гонке. Подробности.

"Выложилась на финише": отец лыжницы из Бурятии Алисы Жамбаловой о втором золоте Универсиады 2019. На Универсиаде 2019 Алиса Жамбалова стала лучшей в гонке свободным стилем. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU