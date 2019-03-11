Отец лыжницы из Бурятии Алисы Жамбаловой, завоевавшей 4 золота Универсиады 2019: «Теперь жду победы на Олимпиаде»

- Давай, Алиса! – кричала вся Бурятия, поддерживая свою землячку Алису Жамбалову в последней гонке на Универсиаде 2019. На трассе во время женского масс-старта на 15 километров действительно было жарко. Особенно на финишной прямой, когда Алиса, бежавшая второй, поднажав, все таки сумела опередить свою напарницу по сборной России Екатерину Смирнову на 1,1 секунду и выиграть уже четвертую медаль на этой Универсиаде! Бронза досталась еще одной россиянке Яне Кирпиченко. Вновь весь пьедестал наш!

Уже по традиции одним из первых Алису поздравил ее отец и тренер Саян Жамбалов, который внимательно наблюдает за ее гонками прямо у трассы.

- В масс-старте у Алисы лыжи катились не так быстро, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске. – Если честно у Екатерины и Яны лыжи были быстрее. Поэтому Алиса и решила сделать ставку на то чтобы выложиться на финише. Доволен ли я результатом? Конечно, четыре медали не каждый спортсмен на Универсиаде завоевывает. Думаю, эти победы придадут дочери уверенности. Далеко загадывать не хочу, но на следующей Олимпиаде 2022 года Алиса будет конкурентоспособной, жду от нее там победы. Она идет к успеху шаг за шагом, с каждым сезоном выступая все лучше. Об этом говорят ее результаты. Уверен, все у нее будет хорошо.

Алиса (в центре) на пьедестале в компании Екатерины Смирновой (слева) и Яны Кирпиченко (справа) Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019.

Напомним, в прошлом году Алиса уже участвовала в Олимпийских играх в Пхенчхане. Тогда тренеры доверили ей участие в четырех стартах, что для новичка вполне неплохо. Но побороться за медали спортсменке не удалось.

Что касается Универсиады, то соревнования в Красноярске для Алисы Жамбаловой уже закончены. Правда, забудет их лыжница еще не скоро. Ведь спортсменке удалось вписать свое имя в историю этих Студенческих игр. Именно Алиса принесла России первое золото. В первые же дни соревнований она выиграла золото в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 км. Ждать следующих медалей пришлось менее суток. Уже на следующее утро Алиса участвовала в персьюте - гонке свободным стилем на 5 км. Успев за неполные 24 часа восстановиться физически и психологически, землячка вновь оставила позади всех соперниц, опередив все тех же товарищей по команде Екатерину Смирнову и Яну Кирпиченко.

Отдохнув в Международный женский день, Алиса добавила в копилку сборной и в свою коллекцию еще одну золотую медаль в эстафете. Отрыв от ближайших преследователей из команды Японии составил 1 минуту и 32 секунды.

Нет сомнения, что теперь Алису ждет теплый прием в родной Бурятии, куда лыжница вернется после Универсиады.

ДОСЬЕ «КП»

Алиса ЖАМБАЛОВА

Родилась: 13 сентября 1994 года в пос. Саган-Нур, Бурятия.

Достижения: серебряный призер чемпионата России в эстафете (2014), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в эстафете и бронзовый в скиатлоне (2013, 2014) Четырехкратная чемпионка Универсиады 2019.

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