От Красноярска до Сахалина – география работ иркутских геодезистов

В марте 2019 года исполняется 100 лет российской службе геодезии и картографии. Жизнь современного общества без этих наук невозможно представить. Геодезия лежит в основе любого строительства, а без картографии и вовсе можно заблудиться в трех соснах. Однако, держа в руках карту местности, мало кто думает, что предшествовало ее появлению. А ведь это порой месяцы жизни в глухой тайге, где не ступала нога человека. Профессии геодезиста и картографа сложные, но романтичные.

О работе старейшей в Иркутской области организации данной сферы рассказал Сергей Мазуров, генеральный директор АО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» (ВостСиб АГП).

В 1946 году предприятие разместилось в здании полуразрушенной Владимирской церкви на улице Декабрьских Событий. Фото: архив ВостСиб АГП

- Сергей Федорович, как в Иркутске образовалась такая служба, и как шло ее становление?

- Для поддержки оперативного управления огромной территорией государству необходимо было создание высокоточной единой координатной основы и точных топографических карт разных масштабов. В стране создавались крупные производственные подразделения, способные выполнить весь комплекс топографо-геодезических и картографических работ. Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие было создано в Иркутске 31 октября 1946 года. Тогда, в послевоенные годы, для восстановления народного хозяйства стране требовалось золото, и первой задачей наших предшественников стали исследовательские и картографические работы в Бодайбинском районе. Затем предприятие работало в Красноярском крае, Иркутской, Читинской, Амурской областях, в Бурятии и частично в Якутии – подготовка геодезической основы, картографирование этих территорий были за ним закреплены Главным управлением геодезии и картографии СССР. Для новой организации в Иркутске было передано здание полуразрушенной Владимирской церкви на улице Декабрьских Событий. Сейчас там располагается Православная женская гимназия.

Ими гордится ВостСиб АГП. Фото: архив ВостСиб АГПФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В определенные годы численность сотрудников ВостСиб АГП превышала 2 тысячи человек. Сегодня объекты, на которых мы трудимся, разбросаны на территории от Красноярска до Сахалина. И, хотя с 1946 года технологии ушли далеко вперед - в распоряжении геодезистов теперь спутниковые методы наблюдений, полевые партии наших специалистов по-прежнему выезжают в необжитые места, где проводят по несколько месяцев, чтобы провести изыскательские работы. А на смену традиционной бумажной карте пришли цифровые топографические карты, которые являются основой для создания геоинформационных систем. Созданные в «докомпьютерную» эпоху карты обновляются, переводятся в новый формат.

Сегодня Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие работает от Красноярска до Сахалина. Фото: архив ВостСиб АГПФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как часто требуются такие обновления?

Каждые пять лет нужно обновлять карты территорий, прилегающих к городам, и каждые 10-15 лет – малонаселенных и необжитых местностей. Исходные данные - материалы аэрофото- и космосъемки. В этом году предстоит интересная работа в рамках программы «Цифровая Россия». Мы принимаем участие в обновлении карт территории Дальнего Востока.

Профессия геодезиста-картографа сложная, но романтичная. Фото: архив ВостСиб АГП

- В каких крупных проектах участвовало предприятие за годы своего существования?

- Предприятие принимало участие в крупнейших советских проектах: БАМ, КАТЭК, астрономо-геодезические определения на Севере, съемка шельфа Северного Ледовитого океана.Выполнило уникальные

инженерно-геодезические работы по монтажу, юстировке 256 антенн Тункинского солнечного радиотелескопа.Геодезические наблюдения за деформацией земной коры на Северо-Муйском, Тункинском, Баргузинском, Саяно-Шушенском геодинамических полигонах. К слову, эти работы ведутся и сейчас. Кроме того, мы выполняли съемку дна водохранилищ, образованных ГЭС Иркутской области. Это делалось для учета запаса пресных вод и понимания того, как ведут себя ложа искусственных водоемов.

В ВостСиб АГП трудятся люди, умеющие работать на необжитых территориях. Фото: архив ВостСиб АГП

В новейшее времяВостСибАГП занималось комплексными инженерными изысканиями трасс проектируемых магистральных трубопроводов «РФ-страны АТР», «Сахалин-2», «Восточная Сибирь–Тихий океан», «Ковыкта–Саянск–Иркутск», «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и ряда других. По проекту «Сила Сибири» нами были выполнены изыскательские работы на 25-30% всей протяженности газопровода. Принимаем участие и в обустройстве углеводородных месторождений севера Иркутской области.

Полевые партии специалистов выезжают в труднодоступные места, где проводят изыскательские работы. Фото: архив ВостСиб АГП

- Какие виды работ выполняет предприятие?

- Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие – одно из ведущих в отрасли геодезии и картографии. Наша задача - обеспечение геопространственными данными органов государственной власти всех уровней, предприятий и организаций всех форм собственности. Мы имеем большой опыт изыскательских работ в сложных условиях Восточной Сибири и Дальнего Востока, в условиях вечной мерзлоты и горно-таежной местности. В нашей компетенции комплексные инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом. Мы выполняем картографические работы, занимаемся аэрофотосъемкой, лазерным воздушным сканированием. Кроме того, проводим землеустроительные и маркшейдерские работы, инвентаризируем объекты недвижимости.

В 2016 году, в честь 70-летия организации, десант ВостСиб АГП вылетал в Восточные Саяны, чтобы обновить памятник геодезисту и писателю Григорию Федосееву. Фото: архив ВостСиб АГП

- Предприятие занимается не только созданием топографических карт, но и выпускает продукцию массового назначения…

- Картографические произведения - лицо нашей отрасли. Качество, содержание карт традиционно очень высокие. Российские, иркутские картографы не сдают этих позиций. В ВостСиб АГП созданы туристические карты наиболее посещаемых мест отдыха; карты почти всех муниципальных районов области; атласы, в том числе школьно-краеведческий Иркутской области, научно-популярный озера Байкал, к 350-летию Иркутска, для автомобилистов, охотников и рыболовов, вдоль туристического маршрута Великий чайный путь и т.д.

В Восточных Саянах, на высоте 1 625 метров, установили геодезический знак. Фото: архив ВостСиб АГП

- В 2012 году Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие установило в Иркутске скульптуру «Изыскатели». Как родилась такая идея?

- Это идея красноярского геодезиста В.Скоробогатова. Мы ее поддержали. Предприятие решило увековечить в металле труд геодезистов, топографов, геологов. В проекте приняли участие несколько крупнейших изыскательских компаний города. Скульптур, посвященных нашей профессии, в мире немного. В Иркутске это был первый памятник, посвященный людям какой-либо профессии вообще,

и очень символично, что он находится на Нижней Набережной Ангары, напротив здания, где находится наше предприятие.

Кстати, в 2016 году, в честь 70-летия организации, десант ВостСиб АГП вылетал в Восточные Саяны, чтобы обновить памятник геодезисту и писателю Григорию Федосееву. Мемориал стоит на высоте 1 625 метров. Рядом с ним установили геодезический знак, с помощью которого можно определить координаты местности, оборудовали площадку для привала. На все про все у нас было шесть часов, но теперь, если кто-то попадет в эту местность, то сможет не только увидеть обновленный памятник, но и остановиться там отдохнуть, полюбоваться красотами. Вообще мы стараемся к каждой юбилейной дате, связанной с рождением нашего предприятия, приурочить какую-либо экспедицию. На 60-летие ВостСиб АГП – это был проект «Путь к вершине». Наши ребята совершили восхождение на пик Топографов – 3015 м в Восточных Саянах. К 65-летию под девизом «Время, вперед!» мы организовали автопробег по городам, где базировались экспедиции предприятия – Иркутск-Тайшет-Красноярск-Ачинск-Минусинск. Мы – люди, умеющие работать на необжитых территориях. Поэтому забираемся далеко, высоко, и увековечиваем память о специалистах, которые изучают Землю и делают мир понятнее и ближе.

На 60-летие ВостСиб АГП был реализован проект «Путь к вершине». Сотрудники совершили восхождение на пик Топографов - 3015 м в Восточных Саянах. Фото: архив ВостСиб АГП

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие поздравляет своих сотрудников, коллег, партнеров с Днем работников геодезии и картографии, а также со 100-летием с момента создания в стране этой службы. Желаем новых достижений, точности в расчетах и успехов в этой сложной, но от того увлекательной и интересной профессии. Работники геодезии и картографии выполняют важную функцию. Фактически для многих отраслей промышленности и гражданского населения они являются вектором их верного и уверенного движения к цели. Переоценить работу службы картографии и геодезии невозможно, так как без нее в современном обществе не обойтись.

Картографы и геодезисты вписали немало славных страниц в историю не только своей отрасли, но и всей страны. Шло время, менялись экономические условия, но профессионализм и преданность своему делу остаются неизменными.

Поэтому в этот профессиональный праздник хотелось бы пожелать всем причастным дальнейшей плодотворной работы на благо государства и общества, профессионального роста, интересных проектов и успешного решения любых задач.