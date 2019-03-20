2019-03-20T09:55:02+03:00
Общество

“Самопознание.ру”: Раскройте в себе новые грани и возможности

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Алена Мартин, руководитель филиала интернет-проекта “Самопознание.ру” в ИркутскеАлена Мартин, руководитель филиала интернет-проекта “Самопознание.ру” в Иркутске
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Интернет-портал "Самопознание.ру" - это самые интересные, полезные тренинги и семинары Иркутска по личностному и духовному росту. В пределах одного ресурса собрана подробная информация о мероприятиях всевозможных форматов, начиная от индивидуальных консультаций и заканчивая недельными походами к местам силы. Вы легко подберете подходящий для себя вариант и тут же, не отходя от монитора, сможете подать заявку на участие.

19.03.2019 Тема дня - Иркутск (Самопознание.ру)

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Как работает ресурс? Какие тренинги и мероприятия пользуются среди иркутян особой популярностью? Как тренеры и психологи могут разместить информацию о себе?

Об этом сегодня в эфире радио “Комсомольская правда” (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) расскажет руководитель филиала интернет-проекта “Самопознание.ру” в Иркутске Алена Мартин.

Добро пожаловать: samopoznanie.ru!

Самопознание.ру интересные полезные тренинги и семинары.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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