“Самопознание.ру”: Раскройте в себе новые грани и возможности

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19.03.2019 Тема дня - Иркутск (Самопознание.ру) 00:00 00:00

Как работает ресурс? Какие тренинги и мероприятия пользуются среди иркутян особой популярностью? Как тренеры и психологи могут разместить информацию о себе?

Об этом сегодня в эфире радио “Комсомольская правда” (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) расскажет руководитель филиала интернет-проекта “Самопознание.ру” в Иркутске Алена Мартин.

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