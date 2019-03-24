Актриса из Улан-Удэ Елена Ербакова снимается в новом фильме с Федором Бондарчуком и Евгением Мироновым

Первую большую роль в кино получила актриса Государственного русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ Елена Ербакова. И какую! Сибирячка снимается в одной из главных ролей в фильме «Сердце Пармы». При этом в партнерах на площадке у Елены звезды отечественного кино: Федор Бондарчук и Евгений Миронов. А режиссером картины выступит Антон Мегердичев, который снял одну из самых популярных картин прошлого года «Движение вверх».

Состав актеров во время защиты проектов кинокомпаний, претендующих на господдержку от Фонда кино, объявил продюсер Игорь Толстунов.

Кстати, фильм «Сердце Пармы» снимают по одноименному историческому роману писателя Алексея Иванова. Сюжет этой книги основан на событиях ХV века и рассказывает о покорении Москвой Великой Перми. Добавим, что одним из сценаристов фильма стал Сергей Бодров-старший.

Что касается распределения ролей, то Елена Ербакова сыграет жену князя Михаила, в исполнении Александра Кузнецова, колдунью Тичерть. Федор Бондарчук снимается в роли великого князя Ивана III. Ну а Евгений Миронов играет епископа Пермского Иону. Часть съемок фильма пройдет как раз в Пермском крае. Ну а на большой экран картина должна выйти в 2020 году.

СПРАВКА «КП»

Елена Ербакова

Родилась в Иркутске

В 2018 году окончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры (мастера курса Софья Гущина и Владимир Витин)

Официально в труппе Государственного русского драматического театра имени Н.А.Бестужева с 2017 г., но начала участвовать в спектаклях с 2015 года.

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