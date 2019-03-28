2019-03-28T13:31:09+03:00
Спорт

Бобслеист Александр Зубков о лишении золота Олимпиады в Сочи: «Не буду отдавать медали, которые заработал кровью и потом»

Международный олимпийский комитет заявил, что теперь уже официально отбирает награды у братчанина [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бобслеист Александр Зубков о лишении золота Олимпиады в Сочи: «Не буду отдавать медали, которые заработал кровью и потом»Бобслеист Александр Зубков о лишении золота Олимпиады в Сочи: «Не буду отдавать медали, которые заработал кровью и потом»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта объявил, что теперь уже официально лишает двух золотых медалей сочинской Олимпиады бобслеиста из Братска Александра Зубкова. Напомним, награды он завоевал в соревнованиях двоек и четверок. Кроме того, их собираются отобрать и у партнеров Александра по сборной России – иркутянина Алексея Негодайло, Алексея Воеводы и Дмитрия Труненкова. А причина та же самая, что была и в ноябре 2017-го – нарушение антидопинговых правил.

- Мое мнение, как и полтора года назад, не изменилось, - отвечает Александр Зубков корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске. – Повторю еще раз: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду! МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за 1-2 года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно. А то такое впечатление складывается, словно я впервые в карьере вышел в Сочи на старт и сразу выиграл. Обсуждать все это, если честно, устал.

Алексей Негодайло (слева) и Александр Зубков с золотыми медалями Сочи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Алексей Негодайло (слева) и Александр Зубков с золотыми медалями Сочи.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

МОК тем временем уже перераспределил золотые медали Олимпиады в Сочи между другими спортсменами. Таким образом, высшая олимпийская награда в соревнованиях двухместных экипажей достанется швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну. В соревнованиях «четверок» золото перейдет к латвийским бобслеистам Оскару Мелбрадису, Арвису Вилкасте, Дауманту Дрейшкенсу и Янису Стренге.

Кстати, сам Александр Зубков удивляется, почему МОК не устраивает проверки на допинг спортсменам из других стран. Признается, что до сих пор не понимает, за что от соревнований дисквалифицировали других известных российских бобслеистов - Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

- Уже другая Олимпиада прошла, - говорит Александр Зубков. – Не могу понять, кто-то даст ответ, почему не защищают наших лучших бобслеистов?

Напомним, что Александр Зубков уже завершил свою спортивную карьеру и до января 2019 года занимал пост президента федерации бобслея России. Однако после того, что международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала сибиряка до декабря 2020 года, Александр принял решение временно приостановить полномочия президента.

- Наконец-то я смогу больше времени проводить с детьми, - комментировал тогда свое решение «Комсомолке» спортсмен. – А еще как появляется свободная минутка, приезжаю к родным в Братск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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