В начале февраля в одной из больниц республики Бурятии нашли тело 40-летнего Владимира Колмакова,который поступил на лечение с двусторонним воспалением легких. Медицинский персонал посчитал пациента буйным. На всякий случай, чтобы не сбежал, его поместили в отдельную палату и повесили на двери амбарный замок... Именно там обнаружил мертвого сына отец, когда пришел к нему в больницу.

Отцу пришлось попросить у бригады, которая делала ремонт неподалеку, болгарку, чтобы срезать этот замок, - рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске сестра погибшего, Анна Иванова. -Это чудовищно! Папа полчаса провел в коридоре перед дверью этой каморки, пока медсестры метались в поисках ключа. Они еще и сами не знали, что Володя мертв, потому что и не заглядывали туда.

Главного врача больницы в Бурятии, в которой умер запертый в палате на замок пациент, уволили. Фото: из семейного архива семьи Колмаковых.

Когда дверь открыли, Николай Константинович увидел своего сына лежащим на полу. Подбежал, начал делать искусственный массаж сердца. Увы...Стоявшая рядом медсестра подошла, пощупала пульс, которого уже не было, и вышла из палаты.

-Пока они там находились, медперсонал начал быстро переносить Володины вещи в палату, где он лежал до этого: сумку с одеждой и мобильный телефон, - продолжает Анна. – У него не было с собой даже телефона, он не мог никому позвонить и сказать, что был там заперт.

До своего 41-го дня рождения Владимир Колмаков не дожил всего несколько дней. В больницу он попал в тяжелом состоянии - сильная слабость, давление 90 на 50, высокая температура. С подозрением на воспаление легких его госпитализировали в Баргузинскую ЦРБ.

-Мы все очень дружны, поэтому постоянно созванивались. По голосу чувствовалось, что Володе становится хуже с каждой минутой, - вспоминает Анна. - Он должен был попасть в реанимацию или палату интенсивной терапии. А не в эту каморку!

Главного врача больницы в Бурятии, в которой умер запертый в палате на замок пациент, уволили. Фото: из семейного архива семьи Колмаковых.

Как позже выяснилось, под замок Владимира посадила ночная смена. Они сылались на то, что пациент вел себя неадекватно и ходил по палатам. Отец, поговорив с другими пациентами, выяснил иное: Владимир просил о помощи и пытался найти врача... Медики, видимо, решили — это лишнее. А утром, уходя домой, «забыли» о том, что у них в закрытой душной палате находится тяжелобольной. Подробности всего этого, а также, что именно происходило в эти сутки в больнице, еще предстоит выяснить следствию.

Резонансное дело дошло до главы республики Алексея Цыденова. Он отреагировал на ситуацию жестко.

-Главный врач Баргузинской ЦРБ уволен по его требованию, - рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе минздрава Бурятии. -Все виновные будут наказаны.

Свое слово в этой истории скажет и Следственный Комитет. Проверка уже начата, идут необходимые экспертизы.