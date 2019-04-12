Максим Лобанов: «Я бы хотел стать примером для молодежи»

Максим Лобанов – первый в Иркутской области кандидат, зарегистрировавшийся для участия в предвыборном голосовании партии «Единая Россия». Случилось это еще 15 марта. Как изменилась жизнь Максима после того, как он принял решение идти в депутаты Думы города Иркутска?

- Пока о моем решении стать депутатом знает довольно узкий круг людей. Моя жена, безусловно, меня поддерживает, даже некоторые наброски моих выступлений читает, корректирует. Я ей очень благодарен за это. И это не только моральная поддержка. Она понимает, что работа депутата будет отнимать у меня все свободное время, которое я мог бы уделить ей и детям. Но она полностью разделяет мой настрой помогать людям.

- Почему Вы решили участвовать в процедуре предварительного голосования «Единой России»?

- Я считаю, что партия «Единая Россия» - это тот мощный инструмент власти, в котором централизуются все важные государственные решения, через который я смогу гораздо эффективнее представлять интересы граждан, чем если бы я стал решать проблемы округа самостоятельно, без такой серьезной партийной поддержки.

- Вы уже встречались с жителями округа? Нашли для себя подходящий способ построения отношений с избирателями?

- Я выдвинулся по 19-му избирательному округу. На текущий момент мы встречаемся с жителями этого округа, проводим социологические опросы, чтобы услышать мнение реальных людей о том, как они хотели бы развивать наш округ. С учетом полученной информации мы будем выстраивать стратегию предвыборной кампании.

- Кроме общения с жителями чем занимаетесь?

- Много общаемся с управляющими компаниями многоквартирных домов. Посредством диалога стараемся выяснить, что, по их мнению, необходимо изменить в округе, насколько они готовы к таким изменениям. Сейчас мы набираем информационную базу, чтобы мне на дебатах не быть голословным. Я буду основывать свою кампанию на реальном запросе жителей, чтобы не обещать того, что не нужно людям, и того, что я не смогу реализовать. Я считаю, не нужно людей обманывать, обещая золотые горы. Достаточно понимать их потребности и говорить о реальном положении дел, о том, что действительно под силу изменить депутату городской Думы.

- Чем будете мотивировать людей, чтобы на предварительном голосовании они отдали голос за вас?

- Мы с моей командой как раз сейчас разрабатываем концепцию масштабных социально полезных мероприятий, которые, по моей задумке, должны помочь мне стать узнаваемым лицом в округе и укрепить мой политический имидж в глазах жителей. Пока концепция находится в стадии разработки, я не хочу вдаваться в ее подробности, поскольку хочется сделать действительно полезные дела не просто для галочки - ради выборов, а на радость и во благо жителей округа, моих соседей, да и моей семьи тоже. Скажу одно: это будут реальные дела, основанные на опросах населения.

- Будете помогать пенсионерам?

- Это нужно делать постоянно, не потому что грядут выборы, а в силу уважения к ним. Помогать ветеранам мы должны всегда, независимо от того, отдадут они за нас свой голос на выборах или нет. Наше мероприятие предполагает несколько иной формат взаимодействия с аудиторией.

- Можете ли Вы назвать политика, который Вас вдохновляет, примеру которого Вы бы хотели следовать?

- Назвать кого-то одного я не могу. У каждого политика есть что-то хорошее в программе, на что стоит обратить внимание. Возможно, это пафосно прозвучит, но в будущем я бы хотел сам стать примером для молодых людей, человеком, на которого они хотели равняться.

- Назовите три качества, которые Вы считаете для политика главными?

- Первое - наверное, мобильность и доступность для людей. Народный избранник должен планомерно решать те вопросы, которые волнуют жителей, и всегда прислушиваться к их мнению. Второе - готовность жертвовать личным временем для достижения общих целей. Становясь политиком, человек, образно говоря, перестает принадлежать себе. И третье, я так думаю, политик должен быть разносторонне развит, должен иметь широкий кругозор, чтобы понимать проблемы всех слоев населения, всех профессий.