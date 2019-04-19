Тенториум в Иркутске: целебные композиции, бальзамы, сбитни и косметика из натурального меда

Представители компании в этом году стали партнерами «Комсомольской правды» в акции «День донора», которая состоялась 19 апреля.

О пользе меда говорить не стоит. Его стоит есть - густой и жидкий, горчичный и луговой. Уже давно доказано, что этот продукт - природный антибиотик. Видимо, именно это позволило пчелам выживать на протяжении сотен миллионов лет, предохраняя свои семьи и мед от вредоносных микроорганизмов. Не исключено, что именно мед поможет человечеству перейти от химических соединений к естественным природным защитникам, не опасаясь развития устойчивости к их влиянию.

Тем не менее в большинстве образцов меда, продаваемого в магазинах, живых молочнокислых бактерий уже не содержится, многие из его уникальных свойств утрачиваются в процессе жесткой переработки при подготовке к продаже. Полезный мед можно приобрести только непосредственно у пчеловода или у предприятий, использующих современные щадящие технологии переработки сырья.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Проверить качество меда можно только в лаборатории

Ярмарки меда очень популярны по всей стране. И Сибирь не исключение. Жители Приангарья традиционно запасают на зиму баночку другую золотистого или темновато-коричневого вкусного и полезного продукта. Вот только как определить его качество?

Подделывают этот дорогостоящий продукт довольно часто. Поэтому кто-то отказывается от жидкого меда, считая, что его развели водой, кто-то от кристаллизирующегося, считая, что в нем много сахара.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

На самом деле заблуждаются и те, и другие. Например, если мед откачали рано и он незрелый, то и будет как водичка, - считает известный эксперт в этом вопросе Виктор Чагаев. - Самый простой способ определить, зрелый мед или нет, - набрать в ложку, поднять вверх и потихоньку сливать. Струйка не должна обрываться и складываться должна внизу горкой. Конечно, это только один из показателей.

Кроме того, специалисты рекомендуют правильно хранить мед, чтобы он долго оставался свежим, питательным и не потерял своих полезных свойств. Правила хранения просты: сухое, темное, прохладное место и обязательно герметически закупоренная емкость. Есть такое мнение, что мед, как вино - чем дольше стоит, тем вкуснее.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Мед, а правильнее сказать, меды, которые привозит с уральских пасек компания «Тенториум», проходит двухуровневый контроль качества в специализированной лаборатории предприятия. Специалисты отбирают его не только по происхождению (гречишный, цветочный, дягилевый, подсолнечниковый), но и по комплексу полезных свойств, по воздействию на организм человека.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Мед для здоровья

Наукой уже давно доказано, что мед - это единственный продукт в мире, который усваивается на 100%.

Это уникальный продукт, хотя, конечно, не является лекарством от неизлечимых болезней. Но сегодня мы говорим о том, что если хочешь быть здоровыми и прожить долго, нужно ежедневно употреблять мед и продукты пчеловодства. Так, эксперты советуют утром натощак смаковать столовую ложку меда. Любой продукт пчеловодства нужно подержать во рту, по возможности под языком, чтобы сразу через кровь получить все полезные свойства продукта. Главное условие - ничем не запивать 10 - 15 минут, тем более горячим чаем, поскольку можно разрушить ферменты, которые добавляют в мед пчелы. На ночь рекомендуется размешивать мед в теплой водичке (не выше 20 - 30 градусов).

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В медицине известно много препаратов на основе прополиса, маточного молочка и пчелиного яда, есть даже отдельное направление - апитерапия, специалисты которой лечат пациентов продуктами пчеловодства.

Любители всего натурального будут довольны. Уральская компания «Тенториум» занимается не только упаковкой натурального меда, но и переработкой всего, что производят пчелы. На этой основе создаются крема, бальзамы, питательные драже. Словом, целебные композиции в удобной для современного человека форме.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

«Тенториум» рекомендует: продукция на основе натурального меда

Драже

Драже на основе продуктов пчеловодства, таких как перга, огневка, пыльца, - ценные витаминные продукты на все случаи жизни. Пергу, например, из-за богатого содержания витаминов, аминокислот, ферментов, а также продуктов молочнокислого брожения называют пчелиным хлебом. Все сочетания сбалансированы, содержат натуральные фитоэкстракты, например чернику, и разработаны так, чтобы помочь человеку сохранить здоровье.

Медовые композиции

Медовые композиции можно порекомендовать людям, живущим в ногу со временем, но заботящимся о натуральном питании и достаточном количестве витаминов. Вы постоянно в движении, в самолетах, поездках или много времени проводите в офисе? Наверняка оцените компактный тюбик медовых композиций с мумие, лецитином, большим количеством прополиса или маточным молочком. Вариантов масса. Природный витаминный энергетик можно взять с собой и всегда находиться в добром здравии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Напитки и концентраты

Стопроцентно натуральные продукты для желающих быть в форме от компании «Тенториум» - это концентраты для приготовления обогащенных коктейлей, содержащих мед и продукты пчеловодства. Например, сбитень - здоровая альтернатива шампанскому. Обновленная версия старинного славянского безалкогольного напитка для поднятия тонуса; чаи и даже кофе на основе экологически чистых трав с добавлением прополиса и других медовых продуктов; крамбамбуля - напиток на основе ягод, пряностей и меда. Все это придаст организму бодрость. Вам обязательно стоит попробовать и выбрать для себя то, что понравится.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Кремы, гели и бальзамы

Все содержит полезные микроэлементы, все создано природой, ее вечными трудягами - пчелами. Кремы с пчелиным ядом и бадягой для спортсменов. Крем «Тенториум», в микродозах содержащий пчелиный яд и другие апипродукты, смягчает и питает кожу, незаменим при лечебном, общеукрепляющем и спортивном массаже. Крем с лечебной грязью пелоид, которая в течение 700 лет формировалась на дне заповедного Осинового озера, отличает высокое содержание минералов, микроэлементов и биологически активных веществ. Гели для вен, для душа, для десен. Бальзамы и сиропы с прополисом - спиртовые, водные, масляные…

Всего не перечислишь. С полным списком вам стоит ознакомиться в самой компании, консультанты помогут вам подобрать продукт, подходящий именно вам.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Природная косметика

Природная косметика из натуральных компонентов - мечта каждой женщины. А если крема и гели на основе меда и продуктов пчеловодства? Тем более! Бальзам-ополаскиватель для волос, мицеллярная вода, детский крем, сыворотка для лица и для век, крем для ухода за кутикулой. Результат - здоровая кожа, блестящие волосы, нежные руки. И да, надо добавить, что все крема, шампуни и бальзамы - на основе продуктов пчеловодства. Выбирайте!

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Природа - это огромная кладовая. А продукты пчеловодства - это отдельное богатство, кладезь микроэлементов и витаминов. Этого небольшого обзора не хватит, чтобы отдать должное всему, что производит «Тенториум». Иркутское представительство компании ждет вас. Здесь ответят на любой вопрос по теме.

Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7

(со двора гостиницы «Ангара»)

Телефон: (3952) 95-27-11

Сайт: tentorium.ru

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