2019-04-25T07:37:26+03:00
Общество

Пасхальные куличи от «Каравая»: соблюдая традиции и качество

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Фото: предоставлено АО «Каравай»Фото: предоставлено АО «Каравай»
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В этом году Пасха – главное событие церковного календаря - отмечается 28 апреля, и пекари АО «Каравай» уже с начала недели готовятся к приготовлению пасхальных куличей. К празднику Светлого Христова Воскресения тут всегда подходят со всей ответственностью, ведь кулич является одним из древнейших символов наступающего праздника.

Фото: предоставлено АО «Каравай»

Фото: предоставлено АО «Каравай»

По традиции вот уже более 20 лет настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора отец Владимир Килин благословляет хлебопеков и освящает как само производство, так и сырье, из которого производят куличи.

- Люди хотят, чтобы их дело, к которому они прикладывают свои мастерство, усердие и сердце, было благословлено свыше. Мы освещаем пищу, от которой люди воздерживались во время долгого поста, молитвой, - отметил Владимир Килин, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора.

Фото: предоставлено АО «Каравай»

Фото: предоставлено АО «Каравай»

Совершенный молебен и освящение дают коллективу определенный настрой на важное и ответственное дело. Через обряд освящения предприятие хочет донести до всех жителей Иркутской области ту веру и тепло, которое вкладывает в свою продукцию, ведь кулич – одно из самых сложных и капризных кулинарных изделий: не любит резкие перепады температуры, выпекается только из натуральных ингредиентов. Но чтобы кулич получился пышным и вкусным, к его изготовлению необходимо приложить душу и тепло рук, поэтому пасхальная выпечка от «Каравая» обязательно будет во благо в вашем доме.

- В производстве куличей мы прежде всего придерживаемся культурных и церковных традиций: не используем искусственные добавки, консерванты и ароматизаторы. Наши куличи выпекаются по старорусским классическим рецептам с добавлением изюма, цукатов и шоколада, - рассказывает Ольга Денисова, генеральный директор АО «Каравай».

Фото: предоставлено АО «Каравай»

Фото: предоставлено АО «Каравай»

Не лишне добавить, что почти четверть века предприятие участвует в ежегодном благотворительном марафоне по сбору средств на строительство и украшение храма, а также перечисляет часть средств от пасхальной выпечки на благотворительность в помощь храму. За это время компанией перечислено более 13 млн рублей, в том числе благодаря ангарчанам и гостям города, которые вносили финансовую помощь через церковные кружки, установленные в магазинах города.

Фото: предоставлено АО «Каравай»

Фото: предоставлено АО «Каравай»

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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