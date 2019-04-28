Самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск

- Все прошло штатно, - сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации после беспосадочного перелета из Иркутска в Ульяновск нового самолета МС-21-300. Он приземлился на аэродром «Ульяновск-Восточный». Так завершился первый сертификационный этап.

За штурвалом самолета находился Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель, родом из поселка Хилок Забайкальского края Роман Таскаев. Именно он вместе с еще одним Героем России, старшим летчиком-испытателем КБ имени А.С. Яковлева Олегом Кононенко 8 мая 2017 года впервые поднял МС-21 в небо. Тогда полет проходил на высоте 1000 метров и длился 30 минут при скорости в 300 километров в час.

В этот раз ему помогал летчик-испытатель первого класса Василий Севастьянов.

- После Ульяновска самолет МС-21-300 совершит перелет на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское» в городе Жуковский, Московской области для продолжения летных испытаний, - сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

Более того, в Ульяновске на предприятии «Спектр-Авиа» самолет МС-21 покрасят по серийным технологиям.

В сентябре 2018 года вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов сказал, что имеется 175 заказов на данный тип самолетов. Общий объем поставок должен составить 870 авиалайнеров.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

Напомним, что МС-21 – это современный российский пассажирский самолет нового поколения. Он способен принять на свой борт от 163 до 211 человек, в зависимости от моделей. Рассчитан данный авиалайнер на любые виды авиаперевозок, как гражданской, так и торговой.

Производят самолет на Иркутском авиационном заводе. Первый образец собрали два года назад – в мае 2017.

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