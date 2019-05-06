Разыскали иркутского водителя, спасшего 5-летнего мальчика, которого унесло на батуте порывом ветра

Все майские праздники 5-летнему Максиму (имя изменено, Прим. ред.) из Иркутска пришлось провести на больничной койке, и когда он выпишется пока неизвестно. «Комсомолка» писала, что с переломами в больнице ребенок оказался после прыжков на батуте. Воскресным днем, 28 апреля мама Максима Александра решила сделать сюрприз сыну и старшей дочке, сводив детей на аттракционы.

- Дети радостные побежали прыгать, а я села на лавочку неподалеку и засекла время, - рассказывала Александра.

Не прошло и пяти минут, как на улице подул порывистый ветер. К слову, синоптики заранее давали штормовое предупреждение. Знал ли об этом владелец аттракциона, неизвестно. Зато точно понятно, что, устанавливая батут, он вообще не озаботился о технике безопасности. Ведь при первом же сильном порыве, надувная горка буквально взмыла в воздух, вместе с играющими на ней детьми, которые через секунду оказались на земле. И все это происходило на глазах родителей и случайных очевидцев.

Илья бежит на помощь женщине с ребенком. Фото: предоставлено очевидцами.

- «Помогите, он не дышит!», - кричала Александра, подбежав к сыну. Пока персонал и администратор батут-парка, вызывали скорую помощь, перепуганный мальчишка лежал на руках у матери и не мог произнести ни слова. В этот момент к Александре подбежал совершенно незнакомый мужчина и предложил отвезти в больницу.

- Там я чуть в обморок не упала, услышав от врачей, что у сынишки тройной перелом правого предплечья – два закрытых и один открытый, - продолжает Александра. - Ему поставили специальные спицы в ручку, чтобы зафиксировать и срастить кости. Операция была серьезная и сложная, длилась 2 часа. Сшивали мышцы и связки. Через две недели врачи пообещали снять швы, а полностью ребенок восстановится не раньше осени…Дочка тоже пострадала, у нее ушибы спины.

Пока врачи осматривали детей Александры, она в суматохе даже не успели узнать имя водителя, который за несколько минут, привез маму с ребятишками до больницы. Чтобы сказать мужчине спасибо, женщина через «Комсомолку» просила отозваться его. Спустя несколько дней, неравнодушный автомобилист сам набрал номер Александры и спросил о самочувствии ее сына.

- Я ведь сам привез своего 4-летнего сынишку на этот батут, - рассказывает иркутянин Илья. – Получается, хорошо, что опоздали. Когда увидел, кричащую женщину с ребенком на руках, сердце стало разрываться. У меня ведь у самого такой же ребенок, поэтому сразу подбежал к ней и предложил довезти до травмпункта. На машине-то быстрее! В общем, оставил их там, а сам вернулся на место ЧП. Рассказал полицейским, как все было, и оставил свой номер телефона администратору, чтобы она потом сообщила мне о состоянии ребенка.

Сразу найти Илью не удалось, потому что на следующий день после инцидента, он уехал в командировку в Кемерово, а когда вернулся, сразу отправился отдыхать на Байкал.

- Как только администратор передала мне, что мать мальчика хочет со мной связаться, я сразу ей позвонил, - продолжает Илья. – Александра сказала спасибо, а я в свою очередь, спросил о состоянии Максима. Уже пообещал, что как только вернусь с Байкала, обязательно заеду в больницу, навестить мальчишку.

Мальчик получил серьезные переломы. Фото: предоставлено очевидцами.

Сын Александры оказался не единственным ребенком, пострадавший на батуте. Следователи, сообщили, что в травмпункт обратилась еще и 8-летняя девочка. Правда, у нее травмы не столь серьезные, она повредила лодышку. И все это из-за того, что владелец батута просто не позаботился о том, чтобы как следут закрепить надувной аттракцион. Деньги для него оказались важнее детского здоровья.

- На земельном участке вообще не было каких-либо углублений или других устройств, приспособленных для удержания батута, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Предприниматель же на допросе пояснил, что не обеспечил требования безопасности из-за того… что ему срочно нужны были деньги.

Теперь деньги ему понадобятся и на хорошего адвоката. По факту инцидента в Ново-Ленино возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, которое грозит предпринимателю - лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом.

P.S. Буквально через несколько дней, после того, как о происшествии узнал весь город, очевидцы, сообщили «Комсомолке», что на месте старого батута, установили новый. Закреплен он по всем правилам или нет, неизвестно.