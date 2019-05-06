2019-05-06T18:41:07+03:00
Авто

Крупное ДТП в Ангарске: пациентка погибла в столкновении скорой помощи и Форд Фокус

Виновник аварии устанавливается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Крупное ДТП в Ангарске: пациентка погибла в столкновении скорой помощи и Форд Фокус. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Крупное ДТП в Ангарске: пациентка погибла в столкновении скорой помощи и Форд Фокус. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Серьезная авария произошла в Ангарске вечером, 6 мая. Около 19 часов, на перекрестке улиц Матросова и Сибирская Газель скорой помощи столкнулся с легковушкой Форд Фокус. От удара автомобиль неотложки перевернулся и оказался на боку. Оказалось, что в момент ДТП, карета скорой помощи везла в больницу 72-летнюю женщину.

- Тело пациентки нашли на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Точные причины гибели пенсионерки пока неизвестны.

Что касается врачей, то по предварительной информации, никто из медиков не пострадал, также как и водители обоих автомобилей. Неизвестен пока и виновник этой крупной аварии. Кто двигался по главной дороге, а кто должен был ее уступить, выясняют инспекторы ГИБДД. Кроме того, полицейские просят откликнуться свидетелей и очевидцев аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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