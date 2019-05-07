2019-05-07T06:52:02+03:00
Авто

Без водительских прав и пьяный: автомобилист устроил гонки с полицейскими в Черемхове

Инспекторы сумели догнать лихача и задержать его
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Без водительских прав и пьяный: автомобилист устроил гонки с полицейскими в Черемхове. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Без водительских прав и пьяный: автомобилист устроил гонки с полицейскими в Черемхове. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Погоня за водителем Тойоты Филдер началась на улице Шевченко в Черемхове после того, как автомобилист проигнорировал требования дежуривших инспекторов ГИБДД остановиться, а наоборот нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские бросились за ним и по громкой связи потребовали нарушителя остановиться. Но лихач и не думал тормозить. Создавая угрозу другим автомобилистам и пешеходам, он по дорогам и дворам, поднимая за собой пыль столбом, пытался уйти от погони.

Но, завернув в один из дворов, черемховский «Шумахер», заехал в тупик. В ту же секунду, водитель выбежал из салона и бросив свою машину, побежал наутек. Забег получился коротким, метров через 50 его догнал инспектор, скрутил и проводил до полицейской машины. Там выяснилось, что гонки по городским улицам лихач устроил, находясь в алкогольном опьянении. Кстати, это ему не в первой. Пробив 32-летнего мужчину по базам, полицейские выяснили, что суд уже лишал его водительских прав на 18 месяцев. За что, догадаться не сложно – за пьяную езду.

- Задержанный в очередной раз привлечен к административной ответственности по статье «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские еще раз призывают автомобилистов Иркутской области никогда не садиться за руль в алкогольном опьянении. Пьяная езда приводит к смертельным ДТП!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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