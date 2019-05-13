2019-05-13T12:10:30+03:00
Происшествия

В Иркутске под суд пошла банда, которая лозунгом "Мы очищаем город от наркотиков!", совершала грабежи

Преступники занимались вымогательством и похищениями людей
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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«Мы очищаем город от наркотиков!»: в Иркутске под суд пошла банда, которая под громкими лозунгами грабила торговцев зельем.«Мы очищаем город от наркотиков!»: в Иркутске под суд пошла банда, которая под громкими лозунгами грабила торговцев зельем.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- Мы очищаем город от наркотиков, мы останавливали наркоторговцев!, - примерно так объясняли свои действие задержанные члены бандитской группировки следователям СКР. Правда, конечно, была не такой красивой. На самом деле цель была куда проще и прозаичнее — нажива. Причем не просто нажива, а крупная.

-Доводы о борьбе с наркоторговлей полностью опровергаются материалами уголовного дела, - говорят в СУ СК по Иркутской области. - В ходе предварительного следствия установлено, что лидер банды преследовал цель нападения на граждан, в том числе цыганской национальности, с целью вымогательства у них денежных средств в крупном и особо крупном размерах, применяя при этом насилие и огнестрельное оружие.

Бандиты рассчитывали, что жаловаться на них никто не будет. Побоятся. Поэтому требовали с барыг огромные деньги или обкладывали их данью — с таксой по 50 тысяч в месяц. А с теми, кто пытался сопротивляться, разбирались по-свойски. На вооружении у них был огромный арсенал оружия и боеприпасов, к которому прилагался приличный автопарк: «Инфинити ФХ 37», «Тойота Ленд Крузер 150», «Мерседес Бенц С 500», «БМВ 745 И», «Тойота Камри», «Тойота Альтеза», «Мазда 6» и другие авто.

Действовали бандиты хладнокровно и жестоко — пытки жертв, от которых надо было получить деньги или информацию, здесь были в ходу. С этой целью их могли вывезти за город, могли избивать, стрелять в них из травматического пистолета. Словом, делали все, чтобы сломить волю.

Два года назад, в мае 2017 года, «идейных» борцов с наркотрафиком задержали полицейские из МВД России по Иркутской области - сотрудники уголовного розыска при поддержке СОБРа.

Уголовное дело, материалы которого составили 91 том, начало раскручиваться. Двое участников банды пошли на сотрудничество со следствием и уже отбывают свои срока заключения, еще одного знакомят с делом, шестерых объявили в федеральный розыск, один из них уже задержан.

- В Иркутский областной суд направлено уголовное дело в отношении шестерых из четырнадцати членов группировки, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в бандитизме, вымогательстве, похищении человека, незаконном хранении и ношении оружия, умышленном причинении средней тяжести и тяжкого вреда здоровью людей, - дополняют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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