Из-за похолодания клещи стали реже кусать жителей Иркутской области

Необычное для наших широт потепление, которое наступило в марте, заставило клещей выйти из спячки почти на 2 недели раньше, чем в прошлом году. К середине мая от их кусов пострадали уже 1637 человек. Специалисты отмечают, что чаще всего кровососы атакуют жителей Иркутска и пригородов, когда те выезжают на отдых.

- В Иркутске с жалобами на укусы клещей обратились за помощью 1238 человек, среди них 508 детей, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области. - Это на четверть меньше, чем в прошлом году, тогда число пострадавших уже достигло 1536 человек.

В Роспотребнадзоре связывают это с похолоданием, которое пришло в Приангарье в начале мая. Но, увы, это лишь временно, когда вернется тепло, вместе с ним придут и кровососы. Но и сейчас, несмотря на противоклещевую обработку, проведенную в Иркутске, их можно подцепить в городе. Так что будьте внимательны. Проверяйте себя и своих питомцев после прогулок в лесопарковых зонах, например, в районе залива Якоби. А можно ли еще поставить прививку от энцефалита, не поздно ли защитить себя от мелких и опасных паразитов?

- Такая возможность есть, главное сделать это за две недели до возможного выезда на природу, - объяснили в региональном управлении Роспотребнадзора. – Это минимальный срок, который требуется для выработки иммунитета. Так, прививку поставили уже 36 тысяч 737 иркутян, среди которых 11 тысяч 442 детей.

К слову, за сезон специалисты исследовали уже 1103 клещей, которых им принесли пациенты. Из них 18 оказались заражены энцефалитом. Так что угроза опасной болезни более чем реальна! Еще 198 паразитов были переносчиками боррелиоза и других клещевых инфекций.

БДИ!

Снятого клеща кладем на влажную ватку, помещаем в коробочку. Его должны исследовать в лаборатории. Если кровосос не сохранился, у вас возьмут на анализ кровь.

Специалисты напоминают: у пострадавшего от укуса клеща в запасе есть трое суток. После врачи уже не смогут применить большую часть препаратов, спасающих от того или иного заболевания, переносимых кровососами: они просто не подействуют, вирус попадет в организм и начнет свою разрушительную работу.

НА ЗАМЕТКУ

Находясь в лесу

- надевайте светлую одежду (на ней лучше видны клещи) с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки, на голову — косынку, капюшон;

- проводите само и взаимоосмотры каждые 1-2 часа;

- применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие клещей

- в лесу держитесь середины дороги, избегайте зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидите на траве

- осматривайте домашних животных, которых берете с собой.

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