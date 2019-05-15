«Лучше заплатите по-хорошему!»: в Иркутске мошенники шантажируют владельцев кафе и ресторанов проверками МЧС

- Добрый день, я пожарный инспектор, скоро придем к Вам с проверкой, - вежливо представился мужчина, позвонивший в один из ресторанов Иркутска.

Голос его звучал спокойно и уверенно, но вскоре тон беседы изменился, незнакомец перешел к угрозам.

- Если найдем нарушения, а мы их обязательно найдем, Вашу лавочку вмиг прикроют, - продолжал инспектор.- Но мы можем договориться, так сказать по-хорошему. Просто заплатите нам и избавьте себя от лишних хлопот.

Такие звонки за последние пару недель были едва ли не во все рестораны и кафе Иркутска. Расчет мошенников был достаточно точен - часть менеджеров и предпринимателей, беспокоясь о своем бизнесе, платила им без разговоров, даже не интересуясь документами и полномочиями. Но далеко не каждого можно взять на испуг.

- Нам позвонил мужчина и сказал, что в город с проверкой приехала московская комиссия, которая ищет заведения с нарушениями пожарной безопасности, - вспоминает разговор с аферистом управляющая одного из иркутских кафе Светлана. – Сначала он говорил очень уверенно, видимо, хотел взять нахрапом.

Но после того, как опытный менеджер с 17-летним стажем начала задавать наводящие вопросы, мошенник начал сбиваться и путаться в своих словах. И решил запугать Светлану громким именем, назвавшись одним из руководителей регионального главка МЧС. По его словам, кафе может избежать проверок, если «накроет поляну» для московских гостей.

В ответ на это Светлана сама решила позвонить в ГУ МЧС России по Иркутской области и узнать о своем высокопоставленном собеседнике. Спасатели объяснили - она разговаривала с мошенником. А жулик этот, кстати, действительно «окучивает» рестораны оптом — с просьбой объяснить, что происходит, к ним уже обратилось минимум 6 человек.

- О проверках мы уведомляем заранее в письменном виде, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Настоящий инспектор обязан быть в форменной одежде МЧС России, иметь нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение, а самое главное – законное основание для визита.

В ведомстве отмечают, что мошенники активизировались неспроста. Сигналом для них стал пожар, который произошел 2 мая в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл». Пользуясь общественным резонансом, аферисты решили повторить схему, с помощью которой они уже обманывали пенсионеров, уверяя их в необходимости поставить «датчики дыма». Теперь же они решили действовать по-крупному, полагая, что испуганный предприниматель готов отдать большие деньги, лишь бы сохранить свой бизнес. Но не на тех напали! В отличие от пенсионеров, владельцы ресторанов и кафе - люди стрессоустойчивые. Прежде чем выложить деньги, наведут справки. К этому, кстати, их и призывают в ГУ МЧС. Если с вас требуют деньги за «решение вопроса» - звоните в полицию.

Что и сделал 58-летний житель Шелехова, которой после звонка лжеинспектора перевел аферисту 102 тысячи рублей. Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Уже известно, что номер, с которого звонил преступник, зарегистрирован в Ульяновской области. Расследование продолжается.

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