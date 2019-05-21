2019-05-21T14:09:36+03:00
Происшествия

Выдавал земли на Байкале китайцам: экс-мэр Листвянки предстанет перед судом

Бывшего главу поселка обвиняют в превышении полномочий по семи эпизодам
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Выдавал землю на Байкале китайцам: экс-мэр Листвянки предстанет перед судомВыдавал землю на Байкале китайцам: экс-мэр Листвянки предстанет перед судомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области подходит к концу расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Листвянки, которое было возбуждено в прошлом году. Экс-главу курортного поселка, расположенного прямо на берегу Байкала, обвиняют в превышении должностных полномочий. Если точнее, то следователям удалось доказать семь эпизодов незаконной выдачи разрешений иностранным предпринимателям на строительство индивидуальных жилых домов в поселке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Все эти разрешения бывший глава выдал в 2017 году.

На основании выданных разрешений собственники проводили на земельных участках такие земляные работы, как снятие плодородного слоя почвы, изменение ландшафта, вывоз грунта, а затем возводили капитальные объекты в несколько этажей. Когда схема раскрылась, мэра отстранили от должности.

- Следователи провели обыски по месту проживания экс-главы, на его дачном участке, а также в администрации Листвянки, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Также был проведен ряд необходимых судебных экспертиз. Благодаря этому, удалось собрать достаточно доказательств его вины. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

К слову, зимой 2017 года корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске ездили в Листвянку, чтобы разобраться в причинах захвата земель китайцами. Тревогу тогда забили местные жители, которые жаловались, что иностранные бизнесмены буквально выживают их из домов. Чтобы узнать, как с этим борются власти, мы зашли в местную администрацию, где нас встретил юрист, который лишь процитировал слова мэра Листвянки:

- К реализации частных земель мы отношения не имеем и повлиять на собственников не можем, - сказал юрист. - Я знаю, что на бумаге - это жилые дома, а по факту - коммерческие объекты, нигде официально не зарегистрированные. А все потому, что в России граждане других государств имеют законное право покупать землю (кроме сельхозугодий). В Листвянке же за последний год граждане Китая приобрели в Листвянке 27 участков.

Добавим, что если мэра Листвянки признают виновным, ему может грозить до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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