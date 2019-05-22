Вандалы с корнем вырвали три ели, высаженные год назад в парке «Иерусалимская гора»

Вырванные с корнем молодые деревья, обнаружили в парке «Иерусалимская гора» в Иркутске. Неизвестные вандалы вырвали три ели, которые год назад высаживали сами горожане в рамках программы по озеленению города. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

- Уважаемые иркутяне! Мы вместе с вами уже несколько лет занимаемся благоустройством и озеленением Иркутска, - обратился к горожанам Дмитрий Бердников. - Однако находятся те, кому красивый благоустроенный зелёный город не нужен. Но мы все равно будем и дальше сажать деревья, строить стадионы и школы, благоустраивать дворы и скверы, делать все от нас зависящее, чтобы наш любимый город был день ото дня краше и уютнее. Мы – вместе, хороших людей – больше. И это факт.

Как сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске, в пресс-службе администрации Иркутска, вырванные деревья вскоре восстановят силами муниципалитета.

Напомним, историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» открылся после реконструкции в ноябре 2018 года. Ранее там отремонтировали Иерусалимскую лестницу, а в 2018-м в парке облагородили входные колонны, обустроили аллею с лавочками, сделали новое напольное покрытие, установили фонари, информационные стенды, и высадили аллею памяти.

Добавим, что комплекс разместился на месте Иерусалимского кладбища, существовавшего с 1772 по 1929 годы. Здесь покоится более 100 тыс. иркутян, среди которых личности, сыгравшие роль в истории города, Сибири, России. Есть захоронения католиков, лютеран, иудеев.